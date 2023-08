Magdeburg bietet auch am Montag, den 14. August 2023, ein abwechslungsreiches Programm. Dies zeigen die Tipps aus dem Veranstaltungskalender.

Magdeburg - Fotografie, Swing, Ferienprogramm, Wanderungen und Kino - auch am Montag, 14. August 2023, bietet der Magdeburger Veranstaltungskalender ein abwechslungsreiches Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Tipps zusammengestellt hat. Zu den Ideen zum Ausgehen für Sonntag, den 13. August 2023, geht es hier.

Fotoausstellung zeigt Architektur im MDR-Landesfunkhaus

Die aktuelle „Kunst im Funkhaus“-Ausstellung „Die Ordnung der Dinge“ beim MDR in der Stadtparkstraße 8 endet ein paar Tage früher als geplant. Bisher war der 24. August vorgesehen. Nun wird der 20. August der letzte Ausstellungstag sein. 70 der Arbeiten des Architektur-Fotografen Steffen Ebert werden im Großformat gezeigt. „Er verleiht in seinen Architekturaufnahmen den Bauten einen Charakter, haucht ihnen Leben ein, schafft geradezu Wesenszüge, indem er sie aus ihrem Umfeld herauslöst und sie ins Rampenlicht der Aufmerksamkeit stellt.“ So die Redaktion des Magazins „Photographie“ über den im Landkreis Börde lebenden Fotografen Steffen Ebert.

1994 ist der gebürtige Magdeburger nach Langenweddingen gezogen. „Der Ausstellungstitel ,Die Ordnung der Dinge’ bezieht sich auf meine Bildsprache, die durch einfachen, klaren, zum Teil strengen und – motivabhängig - symmetrischen Bildaufbau geprägt ist“, so Steffen Ebert über seine Arbeit. Er sagt: „Ich denke, dieser Stil, sollte ich ihn einordnen müssen, besitzt viele Parallelen mit der Neuen Sachlichkeit. Die Einfachheit und Schönheit von Formen, Strukturen und Texturen darzustellen, ist erklärtes Ziel dieser Stilrichtung.“

The Inspection - Film im Rahen der CSD-Aktionswochen im Moritzhof

Im Rahmen der CSD-Aktionswochen wird am Montag ein Film im Moritzhof am Moritzplatz gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Geschichte: Ellis French ist ganz unten angekommen: Von seiner streng religiösen Mutter Inez aufgrund seiner Homosexualität verstoßen, landet er auf der Straße. Den Weg aus der Obdachlosigkeit und die Hoffnung, den Respekt seiner Mutter wiederzuerlangen, sieht er ausgerechnet bei den US-Marines. Im Bootcamp spürt er schnell, dass diese Gemeinschaft einen queeren Schwarzen Mann vor gegensätzlichste Herausforderungen stellt: Schikanen und Ausgrenzung muss er in gleichem Maße ertragen, wie sein muslimischer Mitrekrut Ismael. Einzig Drill Sergeant Rosales scheint Ellis zugewandt zu sein und übt eine starke sexuelle Anziehungskraft auf ihn aus.

Swing in der Datsche in Magdeburg

Bis in den September hinein gehört der Montag in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, dem Swing. Der Verein Swing39 zeigt ab 19.30 Uhr im Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige Grundschritte und einfache Figuren.

„Ab 20.15 Uhr gehen wir über ins freie Training und den Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Ankündigung.

Ferienprogramm in Magdeburg

In der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 stehen am Montag zwei Leseclubs für Kinder auf dem Programm. Der Monster-Leseclub beginnt um 10 Uhr. In der Einladung heißt es: „Sommerzeit ist Gruselzeit.“ Das Angebot richtet sich an alle Fans des Schaurigen ab zwölf Jahren. Ein Horrorexperte hat die besten Storys parat, von H. P. Lovecraft bis Owen King.

Im Anschluss beginnt um 11 Uhr der Lesclub für „Die drei ???“. In Cinemaxx, Cinestar und auf dem Moritzhof laufen derzeit zudem zahlreiche Kinderfilme.

Wanderungen in Magdeburg

„Entlang der Elbe“ heißt eine Wanderung der Wanderfreunde. Über zehn Kilometer geht es über den Dom, den Klosterbergegarten und die Salbker Seen zum Salbker Platz. Start ist um 8.30 Uhr an der Jugendherberge in der Leiterstraße 10.

Auf einem permanenter Wanderweg von der Altstadt geht es mit der Wanderbewegung zum Klosterbergarten und zum Pfälzer Platz und zurück. Die Strecke beträgt 13 Kilometer. Treff ist an der Jugendherberge um 9 Uhr.