Magdeburg - Orgelmusik und der Elbebadetag, Kunst und eine Messe zur japanischen Popkultur, eine Kaffeetafel, Geschichte und ein Terrassenkonzert - die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen aus dem Veranstaltungskalender für Magdeburg am 13. August 2023 zusammengetragen. Ausverkauft ist das Konzert mit Apache 307 auf dem Domplatz.

Orgelpunkt zwischen Gloria, Pomp und Grazie im Magdeburger Dom

„Zwischen Gloria, Pomp und Grazie“ ist ein Konzert der Reihe „Orgelpunkt überschrieben. Im Dom gastieren zu diesem am Sonntag an der Orgel Hans-André Stamm aus Leverkusen sowie mit der Trompete und dem Flügelhorn Martin Schröder aus Dortmund und Daniel Edelhoff aus Hattingen.

Auf dem Programm stehen an diesem Nachmittag Stücke von Johann Sebastian Bach, Gabriel Fauré, Edward Elgar, Johann Friedrich Fasch, Richard Wagner und Georg Philipp Telemann. Zudem erklingen Stücke vom Organisten dieses Tages Hans-André Stamm.

Hans-André Stamm lebt als freischaffender Komponist und Konzertorganist in seiner Heimatstadt Leverkusen. Seit 1983 veröffentlichte er zahlreiche eigene Kompositionen und Bearbeitungen sowie CD-Einspielungen als Organist. Als Orgelvirtuose tritt er sowohl solistisch als auch im Ensemble unter anderem mit Trompete oder Flöte auf. Seit 2004 ist Martin Schröder Trompeter und Arrangeur des Quintetts „Ruhrblech“. Als freiberuflicher Solist und Orchestermusiker spielte er in Deutschland, Frankreich, Belgien und Südkorea. Daniel Edelhoff spielte in Radioorchestern des WDR, SWR, BR sowie Konzerte mit dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg und Mahler Chamber Orchestra.

Elbebadetag an der Alten Elbe in Magdeburg

In Magdeburg findet am Sonntag ein Elbebadetag statt. Termin ist von 13 bis 18 Uhr an der Brücke am Wasserfall an der Alten Elbe.

Zu anderen Zeiten ist das Baden in Fließgewässern in Magdeburg verboten. Bei der Alten Elbe handelt es sich um einen Seitenarm des Flusses, der nur bei Hochwasser, große Wassermengen führt.

Lange Kaffeetafel zum Jubiläum der Sparkasse auf dem Alten Markt

200 Jahre Sparkasse werden am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in Magdeburg auf dem Alten Markt und in Burg auf dem Magdalenenplatz begangen werden. Besucher können sich an einer Wette beteiligten: insgesamt sollen bis 16.30 Uhr 1823 selbst gebackene, süße Teilchen im Sparkassen-Design in den Farben Rot und Weiß zusammenkommen.

Die Veranstaltungen werden moderiert. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Sportliches im Rahmen der CSD-Aktionswochen in Magdeburg

Zwei Veranstaltungen stehen für Sonntag auf dem Plan für die CSD-Aktionswochen. Das 2. CSD-Minigolfturnier beginnt um 11 Uhr bei den Minigolffreunden Magdeburg in der Lerchenwuhne 85.

Ein Rainbow-Bowling-Turnier ist im Play Bowling Am Pfahlberg angesetzt. Beginn ist um 17 Uhr.

Finissage in der Stadtfelder Schlossküche

Zur Finissage der aktuellen Sonderausstellungen lädt die Galerie Stadtfelder Schlossküche am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in die Steinigstraße 12a ein. Pauline Ullrich und Jan Herzog, Absolventen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, sind vor Ort und beantworten Fragen zu ihren Werken.

Um 15 Uhr gibt es eine Rede und eine Improvisation auf der Geige von Galerist Klaus Vogler.

Führung durch die Kaiser-Otto-Ausstellung im Kulturhistorischen Museum

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“ bietet das Magdeburger Kulturhistorische Museum, Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 am Sonntag um 11 Uhr eine Führung an. Claus-Peter Hasse, Kurator der Ausstellung, nimmt die Teilnehmer dann auf einen Rundgang mit. Er leitet die Besucher durch die sechs Abteilungen der Ausstellung und gibt Informationen zu den Objekten, die im Kaiser-Otto-Saal präsentiert werden. Dabei wird er auch auf Besonderheiten in der Vorbereitung der Sonderausstellung eingehen sowie die Konzeption und Recherche im Vorfeld beleuchten, wie das Museum mitteilt.

Für die Führung wird zusätzlich zum regulären Eintritt von 6 Euro (ermäßigt 4 Euro, bis 18 Jahre frei) eine Gebühr von 5 Euro erhoben. Eine Anmeldung für den Rundgang ist nicht erforderlich. Die Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum ist noch bis 8. Oktober zu sehen.

Terrassenkonzert mit Max & Pedro am Café Flair

Das Duo „Max & Pedro“ ist am Sonntag bei einem Terrassenkonzert am Café Flair zu erleben. Die Musik spielt daher am Breiten Weg 22 von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Contaku im Magdeburger Amo

Fans von Manga, Anime und Cosplay erobern am Wochenende wieder das Amo. Das Kulturhaus in der Erich-Weinert-Straße 27 wird am Sonnabend und Sonntag Schauplatz dieses besonderen Festivals. Zur japanischen Pop-Kultur-Messe Contaku werden Gäste aus ganz Mitteldeutschland in der Landeshauptstadt erwartet, teilte ein Sprecher des Amos mit. Teilnehmer wie Besucher können am Sonnabend von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr mit Kostümen und vielen Aktionen in fantastische Welten eintauchen.

Besucher erwarte zudem ein umfangreiches Programm mit vielen Highlights, darunter einer von fünf Vorentscheiden der deutschen Cosplaymeisterschaft. Workshops und Panels widmen sich verschiedenen Themen rund um Japan, Anime, Manga und Cosplay – einer Kombination aus den Wörtern „Kostüm“ und „Spiel“. An Ständen können Fans Neuheiten, Trends und Werbe-Produkte aus der Szene entdecken. Cosplay-Wettbewerbe und -Shows, bei denen Fans ihre selbst gemachten Kostüme präsentieren, stehen ebenfalls auf dem Programm, heißt es aus dem Amo weiter. Die Messe werde von einem ehrenamtlichen Team organisiert.