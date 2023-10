Tag für Tag bietet Magdeburg ein Programm aus Kultur und Unterhaltung. Dies ist auch am Montag, 16. Oktober 2023, der Fall. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

Gilbert Paeffgen gastiert im Forum Gestaltung in Magdeburg.

Magdeburg - Jazz und das Kinderfilmfest, Fotografie, die Lichtershow im Elbauenpark, eine Herbstfahrt mit der Weißen Flotte, eine Wanderung und Swing - auf dieser Seite hat die Magdeburger Volksstimme Ideen aus dem Veranstaltungskalender für Montag, den 16. Oktober 2023, in Magdeburg zusammengestellt. Zu den Tipps für Sonntag, den 15. Dezember 2023, geht es hier.

Jazz im Forum Gestaltung mit dem Gilbert Paeffgen Trio

Das Gilbert Paeffgen Trio tritt am 16. Oktober 2023 im Forum Gestaltung in Brandenburger Straße 10 auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Dies schweizerische Trio bietet einen faszinierenden Mix aus impressionistischem Klangzauber und minimalistischer Repetitionshypnotik. Claude Meier, ein gefragter Elektro- und Kontrabassist, bringt seine Bässe mit beeindruckender Vielseitigkeit zum Schwingen. Pianist Fabian M. Müller hat sich in der Schweizer Jazzszene einen Namen mit seinem ausdrucksstarken Klavierspiel gemacht und erforscht klangliche Entdeckungen. Gilbert Paeffgen, virtuos als Bassist und auf dem Appenzeller Hackbrett, verbindet Musik mit kreativer Selbstentwicklung. Das Hackbrett hat persische Wurzeln und wird in Volksmusik eingesetzt. Die Band zieht Inspiration aus verschiedenen Musikgenres und war 2016 für den Kulturpreis der "Bürgi-Willert-Stiftung" nominiert.

Ausstellung erinnert in der Magdeburger Stadtbibliothek an Stefan Heym

Zum 110. Geburtstag von Stefan Heym wird diesen Montag in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 die Ausstellung „Ich habe mich immer eingemischt“ eröffnet. Die Vernissage mit Kuratorin Therese Hörnigk. die die Ausstellung mit der Internationalen Stefan-Heym-Gesellschaft konzipiert hat, beginnt um 17 Uhr. Die Wanderausstellung mit 18 Schautafeln ist bis zum 10. November zu besichtigen. Der Eintritt frei.

Auf den Tafeln wird sowohl das vielfältige literarische Werk des Autors präsentiert als auch verdeutlicht, wie sich der Künstler als kritischer Sozialist durch alle historischen Wenden hindurch treu geblieben ist und sich in die gesellschaftlichen Gegebenheiten eingemischt hat. Stefan Heym gilt als einer der wichtigsten deutschen Literaten und einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR. In seiner Biografie und seinen literarischen Werken spiegeln sich die Widersprüche des 20. Jahrhunderts mit all ihren Tragödien, Hoffnungen und Illusionen.

Stefan Heym erlebte wechselnde Beziehungen zur DDR-Führung. Anfangs gefördert, protestierte er später gegen das Regime und erlitt Verbote. Er unterstützte die Bürgerrechtsbewegung und sprach sich für eine demokratische sozialistische Alternative zur Wiedervereinigung aus. 1994 wurde er als Parteiloser auf der PDS-Liste in den Bundestag gewählt und sorgte mit seiner Rede für Aufsehen. 1995 trat er aus Protest gegen Diätenerhöhungen zurück. Sein politisches Engagement und seine kritische Haltung prägten seine postwiedervereinigten Jahre.

Zu Heyms wichtigsten Werken gehören „Die Architekten“, „Der König David Bericht“, „Ahasver“ und „Fünf Tage im Juni“.

Fotografie aus der Antarktis im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg

Zwei Reisen in der Antarktis hat der Magdeburger Fotograf Rayk Weber im vergangenen Jahr unternommen. Aufregende Begegnungen mit Pinguinen, Robben und Walen sowie faszinierende Anblicke in der Welt aus Eis hat er dabei bildlich festgehalten. Unter dem Titel „Auf dem Weg der Pinguine. Eine Reise des Lebens“ zeigt er bis zum 12. November die daraus entstandene Ausstellung. Zu sehen sind 22 großformatige Werke - Motive aus der Tierwelt und der „Landschaft der Eisberge“.

Die Ausstellung befindet sich im Elbfoyer des MDR-Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8. Für die Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich ist sie montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Swing im Gemeindehaus der Sankt-Petri-Kirche in der Neustädter Straße

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Diesen Montag ist das Gemeindehaus von St. Petri in der Neustädter Straße 4.

Ab 19.30 Uhr gibt es einen Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige. Es gibt Grundschritte und einfache Figuren. Zwischen 20.15 und 20.30 Uhr geht es dann über ins freie Training und den Social Dance.

Kinderfilmfest Max im Magdeburger Moritzhof

Derzeit läuft im Magdeburger Moritzhof das Kinderfilmfest Max. Bis 31. Oktober werden mehrere Filme gezeigt, an anderen Tagen stehen auch Workshops auf dem Programm.

Heute laufen um 9 und 15 Uhr „Checker Tobi und die Reise zu den Fliegenden Flüssen“, um 9.15 Uhr „Yuku und die Blume des Himalaya“, um 9.30 Uhr Elemental, um 11 Uhr „Zoe und Sturm“, um 15.15 Uhr „Ernest & Célestine: Die Reise ins Land der Musik“ und um 15.30 Uhr „Neue Geschichten von Franz“. Informationen zu den Filmen und weiteren Aktivitäten auf dem Fest gibt es im Internet.

Auch in diesem Jahr wird der Elbauenpark zur dunklen Jahreszeit zum besonderen Anziehungspunkt für Besucher. Leuchtende Natur- und Fabelwesen, ritterliche Gestalten, oder gar die Beherrscherin der Elbe, die zu magischen Klängen anzutreffen ist - dies und vieles mehr verbindet sich bei Lumagica zu einer funkelnden Symphonie und zieht Groß und Klein in seinen Bann.

Diese spektakuläre Lichtinszenierung ist bis zum 12. November 2023 zu erleben. Geöffnet ist in diesem Monat von 17.30 bis 22 Uhr. Ab 1. November ist ab 16 Uhr geöffnet.

Nachsaison bei der Weißen Flotte Magdeburg

Noch bis Ende des Oktober gilt für die Weiße Flotte Magdeburg der Fahrplan für die Nachsaison. Die Schiffe fahren ab Petriförder am Schleinufer. Für die Stadtfahrten werden mindestens zehn Vollzahler unter den Passagieren, für alle anderen mindestens 20 Vollzahler benötigt.

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag legen um 11.15 Uhr zur Stadtfahrt ab. Um 13 Uhr beginnt eine Fahrt nach Westerhüsen und um 15 Uhr eine Fahrt in Richtung Schönebeck. Für Mittwoch, Sonnabend und Sonntag stehen Stadtfahrten um 11.15 und 13.30 Uhr, die Große Acht als Fahrt durchs Wasserstraßenkreuz um 13 Uhr sowie eine Fahrt in Richtung Schönebeck um 15 Uhr auf dem Fahrplan der Weißen Flotte Magdeburg.

Tickets können an Bord gekauft werden, die Telefonnummer lautet 0391/53.28.891. Das Büro ist Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Infos auch auf der Homepage des Unternehmens.

Wanderung an der Klinke

„Ein Stückchen Klinke“ ist eine Wanderung der Wanderbewegung am Montag überschrieben. Start ist um 9 Uhr am Magdeburger Hauptbahnhof. Die Strecke führt durchs Glacis (Auch interessant: Was den Glacispark zu etwas Besonderem macht, mit Video), durch Buckau und die Altstadt.

Die Strecke beträgt 18 Kilometer, nach neun Kilometern besteht die Möglichkeit, auszusteigen.