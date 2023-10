Dass in Magdeburg jeden Tag etwas zu erleben ist, zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender für Sonntag, den 15. Oktober 2023. Die Volksstimme hat Ausgehtipps gesammelt.

Magdeburg - Lesungen, Antione mit Bodo Wartke, ein Foyal-Konzert und ein Benefizkonzert für den Synagogen-Neubau, Schauspiel, die Nashville-Tage, eine Vorschau aufs Programm im Schauspielhaus und der Abschluss für die Magdeburger Herbstmesse sowie für die Ruderboot-Saison auf dem Adolf-Mittag-See - auch für Sonntag, den 15. Oktober 2023, bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg eine Menge. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps zusammengetragen.

Foyal eröffnen am Sonntag Jüdische Kulturtage Sachsen-Anhalt

Die 2. Jüdischen Kulturtage in Sachsen-Anhalt finden mit Schwerpunkt vom 15. Oktober bis zum 7. Dezember statt. Sie sollen die große Vielfalt jüdischen Lebens an den unterschiedlichsten Orten zwischen Stendal und Naumburg widerspiegeln.

Die offizielle Eröffnung findet diesen Sonntag im Magdeburger Gesellschaftshaus statt. Auf dem Programm stehen an diesem Nachmittag ein Konzert, Grußworte und ein Kinderprogramm. Für die Musik sorgt die Magdeburger Band Foyal. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die Grupp zuerst eher traditionellem Klezmer, Musik des Balkan und der Roma, später auch bretonischen und irischen Folk verschrieben. Dabei gehen die Musiker der Band eigene musikalische Wege mit dem Ziel, authentisch zu bleiben und Folk- Musik erlebbar werden zu lassen. Spielfreude und eigener musikalischer Ausdruck stehen dabei an erster Stelle.

Die feierliche Eröffnung findet am Sonntag von 14 bis 16 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 statt. Mehr Infos zu den Kulturtagen auf einer eigenen Sportart im Web.

Reinhold Beckmann gastiert im Magdeburger Hundertwasserhaus

In seinem Buch „Aenne und ihre Brüder“ spiegelt Reinhold Beckmann die Folgen des Kriegs am Beispiel seiner Mutter wider. Zu einer Lesung ist er am Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle zu Gast.

Die Geschichte von Reinhold Beckmanns Mutter, Aenne, ist geprägt von Verlusten und Trauer. Bereits im Alter von fünf Jahren wurde sie zur Vollwaise und verlor im Verlauf des Krieges ihre vier Brüder, die allesamt eingezogen wurden und nicht zurückkehrten. Die Erinnerung an ihre Brüder und Eltern blieb stets lebendig in Gesprächen, Fotos und Gedenktagen.

Reinhold Beckmann ist am Sonntag im "Theater in der Grünen Zitadelle" zu Gast. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Reinhold Beckmann hat in seinem Buch auch die Briefe der Brüder an Aenne einfließen lassen, die sie aufbewahrt hat. Das Buch sei eine bewegende Erinnerung an die Verwüstungen des Krieges und ein Aufruf für den Frieden, besonders in einer Zeit, in der Krieg erneut Europa bedroht, so die Veranstalter.

„Ein Buch voller Liebe und Trauer. Ein Buch über die Verwüstungen des Krieges. Und ein Buch für den Frieden - das genau zur richtigen Zeit kommt“, schrieb Heinrich Wefing in der Zeit. Und Udo Lindenberg meinte: „Das Buch ist so berührend, weil es diese vier jungen Leben so sichtbar macht. Als ob es gestern gewesen wäre.“

Letzter Tag auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist nur noch dieses Wochenende jeweils ab 14 Uhr.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks.

Sonntag ist der letzte Tag für die Magdeburger Herbstmesse. Foto: Martin Rieß

Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Nashville Days in der Magdeburger Festung Mark

Mit den Nashville Days feiert Magdeburg dieses Wochenende das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit Nashville. Von diesem Freitag bis Sonntag wird dazu in der Festung Mark im Hohepfortewall Programm geboten. Das Festival trägt das Motto „Just like Cash“. Es widmet sich der Musiklegende Johnny Cash. Johnny Cash, bekannt für seinen einflussreichen Country-Sound und Hits wie „Ring of Fire“ und „I Walk the Line“, steht im Mittelpunkt.

Diesen Sonnabend ab 18 Uhr steht ein „American Fairground“ mit traditionellem Food and Drinks sowie American Cars. Clifford Brown und The Getaway und Martin Jones sorgen für Musik. Neben einem Grußworte der Magdeburger Oberbürgermeisterin Simone Borris und wird eine Videobotschaft aus Nashville übertragen. Aus Nashville sorgen Scott Southworth und aus Deutschland Countrysängerin Katja Kaye und der Linedance aus Magdeburg für musikalische Unterhaltung. Rockabily aus England gibt es von Phil Haley & His Comments, und eine AfterShow Party bietet Record Hop mit DJane Manu. Flankierend werden Ausstellungen über Johnny Cash und über die Partnerstädte gezeigt.

„Odyssee: Buch von Homer“ im Schauspielhaus

In „Odyssee: Buch von Homer“ beschäftigt sich im Schauspielhaus damit, was der Hofstaat während der Abwesenheit von Odysseus tut.

Aufführungen des Stücks von Bastian Reiber sind für Sonntag um 18 Uhr und den 4. November und 26. Dezember um 19.30 Uhr geplant.

Klavierkabarett rund um Antigone mit Bodo Wartke und Melanie Haupt

Klavierkabarettist Bodo Wartke und Bühnenpartnerin Melanie Haupt widmen sich am Sonntag um 19 Uhr im Opernhaus dem antiken Stoff der Antigone. In rasanten Rollenwechseln und mit nur wenigen Requisiten entsteht in einem minimalistischen Bühnenbild eine gereimte und gleichzeitig gewitzt moderne Version des antiken Dramas.

Geboten, so die Veranstalter, würde eine gereimte und gleichzeitig gewitzt moderne Version des antiken Dramas voller popkultureller Verweise – mit allem Respekt und doch humorvoll, ohne dem Stück die Tragik zu nehmen.

Klassisches Konzert zugunsten des Neubaus der Synagoge in Magdeburg

Seit Jahren organisiert und gestaltet die Konzertflötistin Atsuko Koga Benefizkonzerte mit Musikern der Magdeburgischen Philharmonie zu Gunsten des Baus einer Neuen Synagoge in Magdeburg. Sonntag, 18 Uhr, hat sie für das letzte der Benefizkonzerte ein besonders reichhaltiges Programm vorbereitet: Im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 erklingt Kammermusik unter dem Titel „Bach, Telemann, Händel und internationale Romantik“.

Derzeit läuft der Bau der Synagoge auf Hochtouren. Aufgrund der Baukostensteigerungen müssen zusätzliche Gelder eingeworben werden.

Stückvorschau im Schauspielhaus mit Didine van der Platenvlotbrug

Einmal pro Jahreszeit lädt Didine van der Platenvlotbrug zum Premierenausblick ins Schauspielhaus. Sie ist seit Anfang der 1990er Jahre als Queer-Aktivistin unterwegs, steht als Moderatorin und Performerin auf der Bühne und hat in über 50 Comedy-Shows und Bühnenprogrammen mitgewirkt.

Nächster Termin ist im Magdeburger Schauspielhaus am Sonntag um 16 Uhr. Das Schauspielhaus befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Letzte Runde mit dem Ruderboot auf dem Magdeburger Adolf-Mittag-See

Der Magdeburger Stadtpark Rothorn ist in beliebtes Auflusziel für Bewohner und Gäste der Stadt. In dem Park befindet sich auch der von 1906 bis 1908 angelegte Adolf-Mittag-See als Aufweitung des Flussarms Taube Elbe. Auf dem See besteht dieses Wochenende das letzte Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, sich ein Ruder- oder Tretboot auszuleihen.

Die insgesamt 18 Boote werden in den Wintermonaten durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe aufgearbeitet. Voraussichtlich ab April nächsten Jahres können Parkbesucher wieder mit Tret-, Ruderbooten und Wassertaxen über den idyllischen See mit der Marieninsel fahren.

Von 2018 bis 2019 wurde der See zuletzt umfangreich saniert. Beim Elbhochwasser von 2013 waren erhebliche Schlammmassen in das Gewässer eingetragen worden. Der Park mit dem See seit dem Jahr 1976 denkmalgeschützt. Inzwischen ist der Magdeburger Rotehornpark auch eine Station der sachsen-anhaltischen Tourismusroute Gartenträume.