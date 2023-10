In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch der Blick in den Veranstaltungskalender für Sonntag, den 22. Oktober 2023. Die Volksstimme hat aus dem Programm Ideen zum Ausgehen zusammengetragen.

The Cashbags treten im Alten Theater am Jerichower Platz auf.

Das ist los in Magdeburg am Sonntag, 22. Oktober 2023?

Magdeburg - Country und Ballett, Schauspiel und ein Bibliothekssonntag, ein Vortrag über die Rundfunkgeschichte und ein Orgelkontakt, eine Wanderung und ein historische Bustour - Sonntag, der 22. Oktober 2023, bietet einen ein buntes Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Ausverkauft sind das Kinderkonzert „Spielplatz hören“ am Sonntag um 16 Uhr im Opernhaus sowie „Auch Liebe ist Kunst!“ im Theater an der Angel.

Wer früh morgens, noch unterwegs ist - die Clubs in Magdeburg feiern in der Nacht zum 22. Oktober 2023 zahlreiche Partys. Und zu den Tipps für Sonnabend, 21. Oktober 2023, geht es hier.

Country: Show erinnert an Johnny Cash

The Cashbags um US-Sänger Robert Tyson kommen am Sonntag mit einer Johnny-Cash-Show nach Magdeburg. Sie treten auf der Bühne des Alten Theaters am Jerichower Platz auf. Das archaisch im „Boom-Chicka-Boom“-Sound aufspielende Quartett nimmt sein Publikum mit auf eine Reise ins Amerika der 50er/60er-Jahre und bietet mit authentischer Stimme, Westerngitarre, Telecaster, Kontrabass und Schlagzeug detailgenau alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden Show, angelehnt an die Originalkonzerte jener Zeit mit musikalischen Gästen wie Carl Perkins, Hank Williams und The Stapler Brothers.

Songs aus Johnny Cashs 90er Spätphase werden mit Gitarre und Piano in einem speziellen Akustikteil zelebriert. „Der ,Man in Black‘ wäre verdammt stolz auf diese 4 Jungs gewesen“, heißt es in einer Ankündigung.

Das Konzert der Cashbags beginnt am Sonntag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Busführung zu den Magdeburger Villen

Nadja Gröschner begibt sich am Sonntag auf eine historische Busfahrt zu den Magdeburger Villengegenden. Start ist am Hasselbachbrunnen, wo die Geschichte der Villengegend um den Königin-Luisen-Park erzählt wird.

Mit dem Bus geht es dann zur Klausenerstraße. Hier wurde 1877 das erste Villenviertel in der damaligen Westendstraße in Magdeburg angelegt. Treff ist um 14 Uhr am Hasselbachbrunnen in der Gareisstraße.

Comedy: „(V)Erzieher - Jan Preuß - Völlig unerzogen“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

„(V)Erzieher - Jan Preuß - Völlig unerzogen“ heißt es diesen Sonntag um 18 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. In einer Ankündigung heißt es: „Jan Preuß wird von den Frauen belagert.“ Das bleibe als Erzieher halt nicht aus.

Nicht aber, weil er so wahnsinnig attraktiv und erfolgreich auf Frauen wirkt – im Gegenteil. Womit sollte der Dauersingle in einem von Frauen dominierten Beruf denn angeben? Frauen stehen zwar auf Männer mit Humor, allerdings nur in Kombination mit Geld. Davon gibt es nun wirklich wenig im Erzieherberuf, „dafür aber unglaubliche und zum Brüllen komische Geschichten aus der Arbeit mit Kindern. Frech, schonungslos ehrlich und manchmal auch fies beleuchtet Jan Preuß eine Welt, in der eine Männerquote durchaus angebracht wäre“, so die Veranstalter.

Gesang mit Kathy Kelly und Jay Alexander

Kathy Kelly und Jay Alexander geben auf ihrer Tournee unter dem Titel „Unter einem Himmel“ diesen Sonntag ein Konzert in Magdeburg. Beginn ist um 18 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße.

Tangokonzert in Magdeburg-Lemsdorf

„Tango Nuevo“ mit Musik von Astor Piazzolla ist für diesen Sonntag, 18.30 Uhr, in der Kirche Sankt Sebastian in der Harzburger Straße 5a im Magdeburger Stadtteil Lemsdorf geplant.

Es musizieren Stefan Schluricke am Piano und Uwe Großstück am Akkordeon.

Schneewittchen als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Mit „Schneewittchen“ hat der Magdeburger Ballettdirektor Jörg Mannes im September eine Inszenierung des Märchens voller Witz, Poesie und visueller Überraschungen auf die Bühne des Magdeburger Opernhauses gebracht. Die Inszenierung richtet sich an Kinder wie an Erwachsene.

Zu erleben ist das Ballett diesen Sonntag um 16 Uhr, zur gleichen Zeit auch am 19. Januar und am 28. Februar, jeweils um 19.30 Uhr, am 4. November, am 8., 23. und 30. Dezember und am 6. Januar sowie am 23. Dezember zusätzlich um 14.30 Uhr.

Jagdszenen im Magdeburger Schauspielhaus

Martin Sperrs „Jagdszenen aus Niederbayern“, so der ursprüngliche Titel, machten den Autor 1966 als Vertreter des neuen kritischen Volkstheaters bekannt. Das Stück hat Modellcharakter: Am Beispiel eines kleinen Dorfes wird das Verhalten einer Gemeinschaft vorgeführt, die mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit zur Jagd auf alle bläst, die ihren Vorstellungen widersprechen.

„Jagdszenen“ werden am Sonntag um 19 Uhr sowie am 18. November und am 2. Dezember um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg gezeigt.

Kammerkonzert am Sonntagmorgen

Nur noch wenige Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für Sonntag, 11 Uhr, zum 1. Kammerkonzert im Schauspielhaus. Auf dem Spielplan stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Peter Cornelius und Johannes Brahms.

Orgelmusik am Sonntag in der Sebastianskathedrale

„Brahms in Frankreich“ ist ein Konzert der Reihe Winterorgelpunkt in der Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße überschrieben, das am Sonntag um 16 Uhr beginnt. Lukas Stollhof spielt Stücke von Johannes Brahms, Maurice Duruflé, Cesar Franck und von Jehan Alain.

Lukas Stollhof (studierte Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Orgel bei Prof. Dr. L. Lohmann in Stuttgart. Ein Stipendium der Rotary Foundation ermöglichte ihm ein einjähriges Studium am Conservatorium van Amsterdam bei Prof. Jacques van Oortmerssen, das er mit dem Examen Bachelor of Music abschloss. Danach folgte in Stuttgart das A-Examen Kirchenmusik, den Zusatzstudiengang Chorleitung/Oratorium/Vokalensemble und das Solistenklassestudium Orgel (Prof. B. Haas). Lukas Stollhof war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Preisträger verschiedener Orgelwettbewerbe (Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2011 in München und des Bachwettbewerbs 2008 in Leipzig) und Träger des Kulturpreises „Junge Künstler“ der Stadt Neuwied (2000).

Seit 2008 ist Lukas Stollhof als Regionalkantor in Oberwesel am Rhein und für das Bistum Trier tätig. Zum 200. Geburtstag der Komponisten Mendelssohn Bartholdy (2009), Robert Schumann (2010) und Franz Liszt (2011) spielte er jeweils deren gesamtes Orgelwerk in einem Konzertzyklus. Die Orgelkompositionen von Mendelssohn Bartholdy nahm er zudem 2009 auf zwei CDs auf.

100 Jahre Rundfunk in Deutschland

100 Jahre Rundfunk in Deutschland sind am Sonntag Thema für einen Vortrag. Referent ist Franz Korsch.

Veranstaltungsort ist das Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Beginn ist um 11 Uhr.

Wanderung durch die Magdeburger Innenstadt

„Die Altstadt Magdeburgs“ ist eine zehn Kilometer lange Wanderung der Wanderfreunde überschrieben. Sie führt durch den Klosterbergegarten und nach Stadtfeld.

Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle Alter Markt. Die Wanderung beginnt am Sonntag um 8.30 Uhr.

Herbst-Garten-Zauber in der Magdeburger Stadtbibliothek

In der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 findet am 22. Oktober ein Bibliothekssonntag für Erwachsene unter dem Motto „Herbst-Garten-Zauber“ statt. Geöffnet ist in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

Ein Gärtnermeister hält um 11 Uhr einen kleinen Vortrag über die geheime Welt der Kräuter (inkl. Kräuterkunde, Anwendung und Verarbeitung sowie Anbau von Kräutern). Bei unserem großen Staudentausch, den die Gärtnerin Gabriele Kaminsky betreut, kann man schon jetzt einen Ausblick in das nächste Gartenjahr wagen. Pflanzen zum Tauschen können gern mitgebracht werden.

Und, da kreatives Handwerk und Basteln auch zu den länger werdenden Abenden passt, werden unter Anleitung Windlichter gebastelt und mit herbstlichen Materialien dekoriert. Außerdem präsentiert Dagmar Peter ihre eigenen Kreationen mit dem Label „maschentaschen“, die sie in Handarbeit fertigt. Wer Gefallen an den Taschen findet, kann diese auch käuflich erwerben.

Natürlich werden auch Geschichten und Gedichte rund um die goldene Jahreszeit gelesen. Darüber hinaus gibt es Tipps für herbstliche Rezepte, für einen winterfesten Garten und weitere Basteleien mit Naturmaterial. Bibliotheksanmeldungen und die Ausleihe von Medien sind ebenfalls möglich.