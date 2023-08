Eine Kunstmesse, Musik und die Oldtimerschau Ommma - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet für Sonnabend, den 25. August 2023, ein buntes Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Ideen zusammengestellt hat. Für Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite.

In der Messehalle in der Tessenowstraße 9a findet dieser Tage die Kunstmesse Kunst/Mitte statt. Bis Sonntag ist von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Die Messe, die im Jahr 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sich inzwischen als etablierte Messe für zeitgenössische Kunst etabliert. Ihren Namen verdankt sie ihrer geografischen Lage in Mitteldeutschland, genauer gesagt in der Stadt Magdeburg, die sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Kulturzentrum entwickelt hat. Jedes Jahr im August oder September bietet die Messe Künstlern aus dem In- und Ausland eine Bühne, um ihre Werke zu präsentieren und zum Verkauf anzubieten.

Die Kunst/Mitte ist eine Initiative von Kulturschaffenden aus Magdeburg, die sich darauf konzentriert, die lokale Kunstszene zu fördern und einen zentralen Treffpunkt für zeitgenössische Kunst in Mitteldeutschland zu schaffen. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen Malerei, Skulptur, Fotografie und neuen Medien. Die Messe geht jedoch über die bloße Kunst hinaus: Sie legt gleichermaßen Wert auf den Austausch und Dialog zwischen Künstlern und Publikum, was im Zentrum des Geschehens steht.

Magdeburger Songtage

Am Freitag und am Sonnabend läuft das Programm der Magdeburger Songtage als Stadtfelder Straßenkulturfest. Veranstaltungsort sind der Lessingplatz an der Arndtstraße und angrenzende Straßen. Von 12 bis 21.45 Uhr läuft an beiden Tagen das Musikprogramm auf der Bühne am Lessingplatz. Unter dem Motto „Kunst statt Blech“ gibt es Livemusikkonzerte von Boogie bis Indie, von Shanty bis Rock. Mit dabei sind heute Martin Müller am Akkordeon, die Boogie Hechte, der Magdeburger Shantychor, Singer-Songwriter Lia Mayla, Graem Salt, Tom Michme und taktlos glücklich. Am Sonntag spielt auch Stephan Michme.

Von 11 bis 16 Uhr findet an beiden Tagen auch ein Flohmarkt statt. Außerdem werden internationale Getränke ausgeschenkt und Spezialitäten serviert, aufgebaut sind Infostände zur Stadtteilkultur in Stadtfeld-Ost sowie Mitmachangebote für Jung und Alt, so die Veranstalter.

Hinter der Veranstaltung steht der Verein der 30 IFA-Freunde bestehender Verein. Im Fahrzeugbestand der Mitglieder befinden sich Motorräder, Pkw und Lkw, die in RGW-Staaten gefertigt wurden. Das Alter der Fahrzeuge spielt keine Rolle. Besucher sind auf der Ommma auch in diesem Jahr willkommen. Sie haben die Gelegenheit, auch mit den Eigentümern der Oldtimer ins Gespräch zu kommen.

Country mit T&T Wollner in der Sudenburger Feuerwache

In einem aktuellen Programm widmen sich T&T Wollner der Countrymusik im weitesten Sinne. Zu erleben sind die beiden bei einem Konzert am Freitag in der Sudenburger Feuerwache.

An dem Abend dürfen selbstverständlich die Klassiker von Johnny Cash, Dolly Parton oder John Denver nicht fehlen, doch wer bereits mit den Wollners vertraut ist, weiß, dass noch mehr zu erwarten ist. Die Geschichte der Countrymusik steht in engem Zusammenhang mit unserer eigenen Geschichte als Europäer. Deutlich sind Einflüsse aus Irland, Polen, Deutschland und vielen anderen Ländern hörbar. Ein fesselnder Abend erwartet Sie mit Countrymusik, von der Sie vielleicht zuvor nicht einmal wussten, dass sie dazugehört.

Seit 1995 treten die Geschwister, T & T Wollner mit Chansonprogrammen in ganz Deutschland auf. Tabea Wollner hat nach ihrer Ausbildung zum C-Kantor Gesang studiert und 1997 mit dem Solo-Examen beendet. Tobias Wollner hat nach seiner Ausbildung zum C-Kantor ein Klavierstudium aufgenommen und 1997 mit dem Examen beendet; 2001 Abschluss seines Gesangsstudiums. Für ihr Programm haben T&T Wollner den jungen Geiger Joshua Heyck aus Hannover gewonnen. Sein virtuoses Spiel auf der Violine verwandelt jeden Song in ein Erlebnis.

Der Abend unter dem Titel „Mein Country“ mit T&T Wollner beginnt am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache. Diese befindet sich in der Halberstädter Straße 140 am Ambrosiusplatz.