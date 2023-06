Magdeburg - Mehrere Konzerte, eine Lesung, ein Flohmarkt, Schauspiel, eine Briefmarkenbörse, eine Sonderführung in der Innenstadt und Kabarett - der Veranstaltungskalender Magdeburgs ist auch für Sonnabend, 10. Juni 2023, gut gefüllt. Die Volksstimme hat ein paar Ideen zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und hier geht es zu den Freizeittipps für Freitag, den 9. Juni 2023.

Indie-Pop mit „Paula Paula“ im Magdeburger Moritzhof

Songschreiberin Marlène Colle und Kristina Koropecki haben sich Gisbert zu Knyphausen, Joda Förster und Daniel Freitag als Mitmusiker ins Studio geladen und öffnen erstmals die Türen zu ihrem selbstgehäkelten, musikalischen Universum namens „schade kaputt“. Termin für ein Konzert ist am Sonnabend um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz. Melancholische Folktunes, treffen auf Möchtegernpunk, barocke Celloarrangements auf eine Wand voll Synthies.

Die Berliner Frontsängerin liebt es in ihren Texten den Finger in die wunden Punkte unserer aufgeklärten Gesellschaft zu legen. Auf deutsch, englisch und französisch besingt sie alles, was noch nicht stimmt, wo wir noch nicht angekommen sind, was noch nicht frei ist. Der nie fehlende Humor und der unerschütterliche Glaube an die Möglichkeit von friedlicherem, zwischenmenschlichen Umgang schimmert durch alle Risse und lässt einen trotz heftiger Themen mit einem verwirrt erfrischten Lächeln aus ihrem Debütreisebus schweben.

Konzert: Fünf Bands spielen am Sonnabend in der Magdeburger Viehbörse

„Sommerlichter Open Air“ ist der Sonnabend in der Viehbörse in der Straße Zum Handelshof 3 auf dem Gelände des früheren Schlachthofs überschrieben. Einlass ist ab 14 Uhr, das Musikprogramm beginnt ab 16 Uhr.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Desire of Peace“. Der Titel zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend, während die Zuhörer in die Klanglandschaften der verschiedenen Genres eintauchen. Von kraftvollen Rockklängen bis hin zu einfühlsamen Balladen wird die Vielfalt der musikalischen Ausdrucksformen die Besucher in den Bann ziehen.

Bis 22.30 Uhr werden fünf Musiker und Bands ihre Gedanken zum Thema Frieden und Unrecht in der Welt präsentieren. Den Beginn machen Donkey Beat, gefolgt von Serena Kaos, Kelso Lane, der Danny Priebe Band und Jessica Denecke. Jeder Künstler wird seine einzigartige Perspektive auf die Themen durch seine Musik zum Ausdruck bringen, versprechen die Veranstalter.

Konzert: Indie-Pop mit „Nun flog Dr. Bert Rabe“ im Volksbad Buckau

„Nun flog Dr. Bert Rabe“ ist eine Indie-Pop-Band aus Franken, die am Sonnabend zu einem Konzert in Magdeburg zu Gast ist. Spielort ist das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 54. Beginn ist um 20 Uhr. Hinter dem Duo stehen Hannes Scharrer und Mila Fischer.

Im vergangenen Jahr hat die Band ihr erstes Album veröffentlicht. Dessen Titel lautet „Geschichten über das Übliche“. Zuvor hatte das Duo seit dem Jahr 2016 miteinander musiziert und seit dem Jahr 2019 Konzerte gegeben. „Mit Gesang, Bratsche, Klavier, Computer, Bier und Zigaretten vertonen die beiden Geschichten über das Übliche: Biber, Streichholzschachteln, Giraffenkot, Papierflieger und so weiter“, heißt es in einer Ankündigung zu den Konzertauftritten der beiden fränkischen Musiker.

"Nun flog Dr. Bert Rabe" spielen im Volksbad Buckau Bandfoto Bert Rabe

Der Bandname „Nun flog Dr. Bert Rabe“ ist übrigens ein Anagramm – und zwar zu „Altdorf b. Nuernberg“. Das ist jener Ort, in dem die beiden Mitglieder des Duos aufgewachsen seien, wie sie in einem Interview gegenüber dem „Curt Magazin“ verrieten.

Lesung „3 Birds“ mit Meret Becker, Claudia Michelsen und Lulu Hacke im Magdeburger Dom

Für die 15. Magdeburger Domfestspiele hat sich beim für Sonnabend um 20 Uhr vorgesehen Stück „3 Birds – eine Federlesung“ eine Veränderung ergeben: Monika Hansen kann aus gesundheitlichen Gründen an dem Auftritt mit Tochter Meret Becker und Enkelin Lulu Hacke nicht teilnehmen. Für Monika Hansen springt eine prominente Freundin ein: Claudia Michelsen, bekannt als Kommissarin Brasch im Magdeburger „Polizeiruf 110“, wird im Dom die Collage aus Texten, Gedichten und Musik mitgestalten.

9. JUNI

Der Veranstaltungskalender bietet für Magdeburg ein buntes Programm.

Von Martin Rieß
Aktualisiert: 08.06.2023, 21:42

Magdeburg - Kabarett, Schauspiel, Musik und bildende Kunst - der Freizeitkalender für Magdeburg ist vielfältig. Die Volksstimme hat Ideen für Freitag, den 9. Juni 2023, zusammengestellt.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es heure sowie am 16., 22., 23., 28. und 29. Juni im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Simon Becker und „Texas und zurück – Musik handgemacht“ im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Domfestspiele ist am Freitag ab 19.30 Uhr Simon Becker unter dem Titel „Texas und zurück – Musik handgemacht“ zu Gast. „Seine Lieder sind Fundstücke und Momentaufnahmen. Eingesammelt, aufbewahrt, gehütet, geschliffen und schließlich freigelassen. Er besingt die Gestrandeten und Gelandeten, die Wiederaufsteher und Chaotinnen, die Geliebten und Verliebten und wirft mit seinen Liedern kleine Rettungsanker aus“, heißt es in einer Ankündigung.

„Nach Rücksprache mit Meret Becker bedauern wir, dass Monika Hansen nicht bei unseren Festspielen auftreten kann und wünschen ihr gute Besserung aus der Ottostadt. Wir sind glücklich, dass mit Claudia Michelsen kurzfristig eine wunderbare Schauspielerin und Künstlerin für den Abend gewonnen werden konnte“, sagt Stadtmanager Georg Bandarau.

Puppentheater gastiert in Magdeburger Dom

Mit dem Stück „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ ist das Magdeburger Puppentheater am Sonnabend ab 11 Uhr zu Gast. Veranstaltungsort ist im Rahmen der Festspiele der Magdeburger Dom.

Zupforchester Magdeburg gastiert zu den Domfestspielen Magdeburg

Das Zupforchester Magdeburg wurde als Mandolinengruppe Magdeburg-Cracau gegründet und feierte im Jahre 2019 seinen 100. Geburtstag mit einem großen Jubiläumskonzert. Heute ist es dem Konservatorium angeschlossen.

Seit 1995 steht das Orchester unter der Leitung von Torsten Kahler, Dozent für Mandoline und Gitarre am Konservatorium. Beginn des Konzerts ist am Sonnabend um 15 Uhr im Dom.

Neues Programm in der Magdeburger Zwickmühle

„Wir kriegen nicht genug“ heißt das neue politisch-satirische Kabarett-Programm zur Spielzeit 2022/2023 in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Auf der Bühne sind Manfred Breschke und Hans-Günther Pölitz zu erleben. Letzterer hat auch das Buch mit Beiträgen von Manfred Breschke, Olaf Kirmis, Rainer Otto und Wolfgang Schaller geschrieben. Unter anderem geht es um Lehrer, schwere Waffen, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.

"Wir kriegen nicht genug", so der Titel des politischen Kabarettprogramms mit Hans-Günther Pölitz und Manfred Breschke in der Magdeburger Zwickmühle. Foto: Uli Lücke

Vorstellungen sind sam Sonnabend sowie am 1., 6., 7. und 8. Juli geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Kurz vor der Premiere hatten die Kabarettisten über das Programm und über weitere Themen der Zwickmühle in der Magdeburger Volksstimme berichtet.

Kabarett-Sommer mit den Hangstmännern im Technikmuseum

Das Hengstmann-Kabarett gastiert in diesem Jahr wieder zum Sommertheater im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet ist bei Abendvorstellungen samt gastronomischer Versorgung ab 18 Uhr, bei Nachmittagsvorstellungen. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr vom bis zum 10. Juni, vom 15. bis 17. Juni, am 22. und 23. Juni, vom 29. Juni bis 1. Juli, vom 6. bis 8. Juli, vom 12. bis 15. Juli und vom 18. bis 22. Juli sowie jeweils um 17 Uhr am 25. Juni und 2., 9. und 16. Juli statt. Zum Redaktionsschluss ausverkauft war bislang die Vorstellung am 22. Juni.

Das Hengstmann-Kabarett und Freunde im Magdeburger Technikmuseum Foto: Klaus-Peter Voigt

Die Fans des knurrigen alten Grantlers Franz Branntwein dürfen sich bei dieser Ausgabe des Hengstmann’schen Boulevard-Kabaretts zum Saisonabschluss besonders freuen. Denn dieses Mal nimmt Branntwein eine zentrale Rolle ein. „Wer nämlich dachte, dass der Profirentner sein gesamtes Leben pessimistisch nörgelnd im Seniorenstift verbrachte, liegt komplett falsch“, heißt es in einer Ankündigung. Vielmehr sei die Welt, wie wir sie kennen, nicht zuletzt so wie sie ist, weil Franz Branntwein seine Fußstapfen auf ihr hinterließ. Und dies, ohne dass er das eigentlich wollte.

Floh- und Trödelmarkt am Olvenstedter Platz in Mageburg und Breifmarkenbörse in der Matthäuskirche

Am Sonnabend findet von 9 bis 13 Uhr der 27. Stadtfelder Floh- und Trödelmarkt „Klim-Bim“ des Bürger für Stadtfeld statt. Der Bürgerverein lädt wieder zum Trödeln, Bummeln und Plauschen auf den Olvenstedter Platz ein und hat dazu wie immer Live-Musik von John Lennon Memory organisiert.

Der Großtauschtag und die Magdeburger Briefmarkenbörse finden am Sonnabend in der Matthäuskirche in der Freiherr-vom-Stein-Straße 45 statt. Geöffnet ist von 9 bis 14 Uhr.

Sonderführung zu Türen, Toren und Portalen Magdeburgs

Magdeburger Türen, Tore und Portale sind Thema bei einem Stadtspaziergang vom Magdeburger Dom bis zum Katharinenturm. „Sie zeigen sich in unterschiedlicher Gestaltung verschiedener Stilepochen und erzählen von Magdeburgs wechselvoller Geschichte“, heißt es in einer Ankündigung der Magdeburger Tourist-Information.

Start ist am Sonnabend um 15 Uhr am Domeingang an der Domplatzseite. Buchungen sind online möglich.

Familien-Mitmach-Konzert für Klein und Groß mit den „Gebrüdern Jehn“ in der Hoffnungsgemeinde

Ein Familien-Mitmach-Konzert für Klein und Groß mit den „Gebrüdern Jehn“ steht am Sonnabend um 16 Uhr auf dem Programm der Evangelischen Hoffnungsgemeinde im Krähenstieg 2. „Nach Norden, nach Süden - eine musikalische Reise um die Welt“ werde geboten, so die Veranstalter.

Schauspiel im Magdeburger Stadtteil Neu-Olvenstedt

Das Stück „Das schöne Leben. Tropical Space Station“ thematisiert den Mikro- und Makrokosmos des menschlichen Triebs und technologischen Fortschritts: Auf der einen Seite eine Familie, die versucht, den Individualismus zu überwinden und sich wieder zu verbinden; auf der anderen Seite ein Wissenschaftler und ein Unternehmer, die sich gemeinsam auf eine Reise zur Internationalen Raumstation für die sogenannte „Zukunft der Menschheit“ begeben. Durch die Verflechtung der beiden Handlungen werden Machtdynamiken und die Ethik kollektiven Lebens enthüllt, sowohl innerhalb der Familie als auch über den Planeten Erde hinaus.

Vorstellungen der Theatergruppe „bühnenfrei“ sind für Sonnabend, Sonntag sowie den 17. und 18. Juni jeweils ab 19 Uhr geplant. Veranstaltungsort ist das Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167.

Irisches Picknick mit zwei Bands an der Festung Mark

Ein Konzert unter dem Titel „Irisches Picknick“ beginnt am Sonnabend um 20 Uhr unter dem großen Schirm auf der Wiese an der Festung Mark im Hohepfortewall. Auf der Bühne stehen zwei Formationen: Jack & Queen sowie Gary O’Connor & Friends.

Als Jack & Queen spielen Juliane Weinelt und Jan Oelmann in kleiner Besetzung hauptsächlich englischsprachige Konzertprogramme - stets mit der typisch irischen Mischung aus überschäumender Lebensfreude und feuchtfröhlicher Melancholie, mit Songs über Schreckschrauben und Seebären, garniert mit rasanten Tanzstücken von der Grünen Insel. Und sollte sich doch einmal ein hiesiges Volkslied in die Setlist mogeln, dann klingt es garantiert nach großer, weiter Welt.

Als „Bube Dame König“ wurden sie als Trio mehrfach preisgekrönt - für ihre spannende Mischung aus deutschsprachigen Volksliedern und Irish and Scottisch Folk gab es 2015 den Preis der deutschen Schallplattenkritik und 2020 den Folk Music Award.

Das Trio „Gary O’Connor & Friends“ sorgt bei dem Konzert indes für lauschige, authentisch irische Stimmung. Ihr facettenreiches Repertoire umfasst traditionellen Irish Folk bis hin zu Folk mit schottischen als auch amerikanischen Einflüssen, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter zum Samstagabend der Reihe „Kulturpicknick“.