Das Wochenende wird in Magdeburg gefeiert. Ein gute Anlaufpunkt dazu sind in den Nächsten zum 10. und 11. Juni 2023 die Clubs der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

So feiern Clubs in Magdeburg Partys am 9. und 10. Juni

Magdeburg - Zahlreiche Clubs bieten über das Wochenende für Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat daher ein paar Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Weitere Ideen zum Ausgehen gibt es für Freitag hier und für Sonnabend hier.

SC Baracke: Der Studentenclub Baracke ist für seine Partys sonnabends ab 23 Uhr bekannt. Dieses Wochenende steigt aber auch eine Party am Freitag ab 22 Uhr an. Der Titel lautet „Ü-30 Party - Feiern wie früher!“

Boys’n’Beats: Eine Fetischparty beginnt am Freitag ab 22 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89. Im Vorraum muss Alltagskleidung gegen die Fetisch-Utensilien gewechselt werden. Am Sonnabend ab 23 Uhr gestaltet Club Kid die Nacht unter der Überschrift „Darc Delirium is back“.

9. JUNIAusgehen in Magdeburg- Freizeittipps für Freitag

Der Veranstaltungskalender bietet für Magdeburg ein buntes Programm. Die Volksstimme hat ein paar Ideen für Freitag, den 9. Juni 2023, zusammengestellt.

Von Martin RießAktualisiert: 08.06.2023, 21:42

Marion Bach, Oliver Vogt, Christoph Deckbar und Heike Ronniger (v.l.) bei den Proben für „Mit Volldampf ins Aus“. Foto: Klaus-Peter Voigt

Magdeburg - Kabarett, Schauspiel, Musik und bildende Kunst - der Freizeitkalender für Magdeburg ist vielfältig. Die Volksstimme hat Ideen für Freitag, den 9. Juni 2023, zusammengestellt. Zu den Ideen zum Ausgehen für Donnertstag, den 8. Juni 2023, geht es hier.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es heure sowie am 16., 22., 23., 28. und 29. Juni im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Simon Becker und „Texas und zurück – Musik handgemacht“ im Magdeburger Dom

Im Rahmen der Domfestspiele ist am Freitag ab 19.30 Uhr Simon Becker unter dem Titel „Texas und zurück – Musik handgemacht“ zu Gast. „Seine Lieder sind Fundstücke und Momentaufnahmen. Eingesammelt, aufbewahrt, gehütet, geschliffen und schließlich freigelassen. Er besingt die Gestrandeten und Gelandeten, die Wiederaufsteher und Chaotinnen, die Geliebten und Verliebten und wirft mit seinen Liedern kleine Rettungsanker aus“, heißt es in einer Ankündigung.

Halber 85: Eine Saturday Golden Night ist für Sonnabend im Halber 85 in der Halberstädter Straße 85 angesagt. Beginn ist um 21.30 Uhr.

Ellen Noir: „Stimmen der Nacht“ erklingen am Sonnabend ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 im Buckauer Bahnhof. Gespielt werden Hardtechno, Techno, Hardcore und Melodic Techno. Auf dem einen Floor legen Psychodevils, Xilef, Beat Stroganow, Frazz Infakt, DJ Decline und E.S auf, auf dem anderen Joshlane, Kraft der Sonne, Jortzik & Güldenpfennig sowie Sandro Bader.

Down Town Club: Tinderella heißt die Flirtparty mit DJ Serv am Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist „All In The Mix“ mit DJ Vendetta angesagt.

Buttergasse: Eine White Night bricht am Sonnabend über der Buttergasse im Alten Markt 13 an. Gefragt sind dazu Besucher in weißer Kleidung. Ab 23 Uhr legt DJ Sebastian Schikor House, Dance und Charts auf.

Insel der Jugend: „Friend Ship X Black Ego Showcase“ lautet der Titel des Abends am Sonnabend ab 22 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Auf dem Mainfloor dieses Clubs spielen an diesem Abend Stopp & BagPack, FabrixXx & d.neub sowie Zeroline Techno, in der Kombüse legt Braunaard Classics aus den 80ern, 89ern und 2000ern auf.

Prinzzclub: Eine Fiesta Latina wird am Sonnabend ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a gefeiert. DJ Hoff legt Salsa, Merengue und Mambo, Bachata, Reggaeton, Cumbiaton, Latin Pop und Afrobeats auf.

Geheimclub: „Never Stop“ heißt es in der Nacht zum Sonntag ab Mitternacht im Geheimclub. Auf dem einen Floor sorgen Pernox, B2B Piater, Shadylines und CC.FIierce für die Musik, auf dem anderen Miami Vince und DJ Lellek. Der Geheimclub hat seinen Sitz in der Münchenhofstraße 37 in der Neuen Neustadt.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen verschiedenste DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes Dienstag bis Sonntag ab 19 Uhr. An den Wochenenden ist bis 5 Uhr geöffnet.