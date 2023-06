Magdeburg - Konzerte und Kunst, Oper und Schauspiel - auch am Sonntag, 4. Juni 2023, hat der Veranstaltungskalender für Magdeburg allerhand zu bieten. Die Volksstimme hat die Ideen zusammengetragen. Für jene, die in den Sonntagmorgen hineintanzen möchten, gibt es in den Magdeburger Clubs Partys. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 3. Juni 2023, geht es hier.

„In Out - Together Apart“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Sonntag endet Stefan Schultzes Zeit als Artist in Residence am Gesellschaftshaus mit der Performance „In Out - Together Apart“. Diese Performance ist Teil von „Rendezvous im Garten“, einer europaweiten musikalischen Einladung, Gärten und Parks aus ihrer musikalischen Perspektive kennenzulernen. Das Wandelkonzert, das kostenlosen Eintritt bietet, beginnt um 17 Uhr und führt durch den Klosterbergegarten und das Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Die Performance von Stefan Schultze besteht aus drei Soloauftritten von jeweils 15 Minuten Dauer an verschiedenen Orten im und am Gesellschaftshaus. Die Performance endet mit einer gemeinsamen Improvisation im Gartensaal, bei der der libanesische DJ Rabih Beaini als Kommentar auf das bisher Gehörte fungiert.

Stefan Schultze ist in der Saison 2022/23 der Artist in Residence am Gesellschaftshaus Magdeburg. Die Residenz begann im August 2022 mit mehreren Kurzkonzerten, die live aus dem Schinkelsaal in den Klosterbergegarten übertragen wurden. Zum Abschluss seines Aufenthaltes soll die Musik in einer besonderen Performance aus dem öffentlichen Raum des Parks wieder ins Gesellschaftshaus zurückkehren. Gemeinsam mit Musikerkollegen und dem DJ Rabih Beaini realisiert er eine Klangperformance, die die Räume des Gesellschaftshauses mit dem Klosterbergegarten verbindet.

Feuervogel im Magdeburger Opernhaus

Am Sonntag steht für 11 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9 eine Sonntagsmatinee auf dem Programm. Die Magdeburgische Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektorin Anna Skryleva widmet sich Igor Strawinskys Ballettsuite für Orchester „Der Feuervogel“. Geboten wird auch eine kurzweilige und anschauliche Erläuterung mit Musikbeispielen.

Igor Strawinskys „Der Feuervogel“ ist ein Ballett in zwei Akten, dessen Musik als wegweisendes Werk zu Beginn des 20. Jahrhunderts gilt. Das Libretto wurde von Michel Fokine verfasst. Die Uraufführung fand am 25. Juni 1910 im Pariser Théatre National de l'Opéra durch das Ensemble Ballets Russes statt. „Der Feuervogel“ hat seither einen festen Platz in der Ballettgeschichte. Die Handlung basiert auf den zwei russischen Volksmärchen „Der Feuervogel“ mit der Figur des Märchenhelden Iwan Zarewitsch und „Der Zauberer Kastschej“ mit der mythologischen Gestalt des unsterblichen Koschtschei.

Theaterjugendclub zeigt sein Projekt im Schauspielhaus

„Anders Welten“ heißt ein Stück des Theaterjugendclubs. Gezeigt wird es im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 am Sonntag um 11 Uhr.

Die Geschichte: Einfach Anders hat ein Problem. Er leidet an einer unter vielen jungen Menschen verbreiteten Krankheit: Dem Langeweile-Syndrom. Um dagegen anzukämpfen, geht Einfach Anders mithilfe einer selbst gebauten Zeitmaschine, auf eine Reise durch verschiedene Orte und Welten auf der Suche nach Freundschaft, Zerstreuung und dem Sinn des Lebens.

Sonntagsführung im Kunstmuseum Magdeburg

„Kunst trifft Macht“ heißt es bei einer Sonntagsführung durch die Sonderausstellung „Looking for Humanity“ im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Beginn ist um 15 Uhr.

Die Ausstellung präsentiert internationale Positionen aus Fotografie, Videokunst und Installation, die sich in der Gegenwart in die Debatte um Macht und Auswirkungen der Macht einmischen und die im Sinne einer verantwortungsbewussten Menschlichkeit Stellung beziehen. Die Sonntagsführung leitet Museumschefin Annegret Laabs.

„Alice im Wunderland“ im Magdeburger Opernhaus

Der irische Komponist Gerald Barry treibt mit „Alice im Wunderland“ die Saison im Opernhaus mit großer Energie voran und präsentiert eine einstündige Version der berühmten Geschichten um das Mädchen Alice. Seine Inszenierung ist ein wahnwitziger Parforceritt durch das absurd-anarchische Wunderland, in dem weiße Kaninchen, grinsende Katzen, verrückte Hutmacher, rabiate Königinnen, Diedeldum, Diedeldei, Humpty Dumpty und andere unerhörte Figuren ein Leben nach scheinbar völlig undurchsichtigen Kriterien führen. Um in diesem wilden Strudel der Ereignisse nicht unterzugehen, muss Alice alle Sinne beisammenhalten.

Die Vorstellung beginnt am Sonntag um 19.30 Uhr. Erläuterungen gibt es in einer Einführung ab 19 Uhr im Café Rossini des Opernhauses.

„Gas“ zum letzten Mal im Magdeburger Schauspielhaus

„Gas“ – ein Schauspiel von Georg Kaiser für Zuschauer ab 15 Jahren, steht für am Sonntag, 19.30 Uhr, zum letzten Mal auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Eine verheerende Gas-Explosion löscht das Leben zahlreicher Fabrikarbeiter aus. Obwohl kein Fehler vorliegt, obwohl die Formel stimmt. Wenngleich die nächste Katastrophe nur eine Frage der Zeit ist, drängen Arbeiter, Kapital und Politik gleichermaßen auf den sofortigen Wiederaufbau der Fabrik. Fortschritt, Finanzmärkte und Armeen benötigen Gas, koste es, was es wolle. Ihnen entgegen tritt der Besitzer der Fabrik und verweigert sich. Stattdessen präsentiert er einen unfassbaren Plan: In der Erschaffung des neuen Menschen liegt die einzige Möglichkeit, seine Spezies zu retten.

Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg eröffnet die Domfestspiele

Der international erfolgreiche Kinder- und Jugendchor der Landeshauptstadt Magdeburg eröffnet am Sonntag um 19 Uhr die diesjährigen Domfestspiele. Sein Programm heißt „Wir machen Musik!“

Der Chor präsentiert eine bunte Mischung aus Volksliedern, heiterer Kinderchor-Literatur und Chorstücken mit passenden Choreografien. Der vielfach preisgekrönte Klangkörper unter Leitung von Astrid Schubert läutet damit Kulturtage ein, die von Vielfalt und hoher künstlerischer Qualität geprägt sind.

Sonntagsbumms in der Datsche

Der Sonntagsbumms in der Datsche an der Karl-Schmidt-Straße beginnt um 14 Uhr. Die Musik legen Phil 2 und Thomas Stieler auf.