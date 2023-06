Magdeburg - Konzerte und Schauspiel, Oper und Kabarett - die Magdeburger Volksstimme hat Veranstaltungstipps aus Kultur und Unterhaltung für Sonnabend, den 3. Juni 2023, zusammengetragen. Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 2. Juni 2023, geht es hier.

Klenke Quartett im Magdeburger Gesellschaftshaus

„Musik als Lebenselexier“ bietet das Klenke Quartett am Sonnabend ab 19.30 Uhr bei einem Konzert im Magdeburger Gesellschaftshaus unter dem Titel „Klangrausch“. Auf dem Programm stehen Stücke von Dmitri Schostakowitsch, Maurice Ravel und Claude Debussy. Das Quartett aus Annegret Klenke und Beate Hartmann an der Violine, Yvonne Uhlemann an der Viola und Ruth Kaltenhäuser am Violoncello wird vom Pianisten Matthias Kirschnereit unterstützt.

Die Damen des Klenke Quartetts haben einander beim obligatorischen Kammermusikunterricht an der Musikhochschule „Franz Liszt“ in Weimar gefunden. In kürzester Zeit haben sie höchstes künstlerisches Ansehen erworben.

Auftritte der Jugendclubs des Magdeburger Theaters

Die Jugendclubs des Theaters Magdeburg präsentieren dieses Wochenende ihre Projekte im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Um 17 und 18.30 Uhr werden am Freitag die ersten beiden Stücke präsentiert. Sie heißen „The Island We Rule“. und „Alles“. Am Sonnabend werden die Stücke um 14.10 und 15.30 Uhr aufgeführt.

Hinzu kommt am Sonnabend auch „Anders Welten“ um 17 Uhr, ein Stück, das auch am Sonntag um 11 Uhr gezeigt wird.

Führung mit Herbert Beesten über den Hasselbachplatz

Zum siebten Mal führt Herbert Beesten interessierte Magdeburger und Auswärtige rund um den Hasselbachplatz. „Check den Hassel“ heißt es da und die Teilnehmer können sich danach ein eigenes Urteil über den Hassel bilden. Es geht um heutige soziokulturelle Aspekte, die auch durch Begegnungen, Besuche und künstlerische Einlagen aufgezeigt werden. Treffpunkt am Hasselbachplatz/Ecke Liebigstraße vor dem Schuhgeschäft am Sonnabend um 15 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Führung dauert circa 90 Minuten und es werden knapp zwei Kilometer zurückgelegt und ist leider nicht barrierefrei. Weitere Termine sind für den 15. Juni ab 19 Uhr, den 8. Juli ab 15 Uhr und vorerst letztmalig. „Die Resonanz war bislang mit 10 bis 20 Teilnehmern gut und selbst alteingesessene Magdeburgerinnen haben versichert, dass sie viel Neues erfahren haben“, berichtet Herbert Beesten. Die Teilnahme ist kostenlos, kleine freiwillige Spenden für die teilnehmenden Künstler sind am Ende möglich.

„Der Liebestrank“ wird im Opernhaus ausgeschenkt

Im Jahr 1832 feierte Gaetano Donizetti seinen größten Erfolg nicht mit einer ernsten historischen Oper, wie es der aufstrebende Komponist bevorzugt hätte, sondern mit einer Opera buffa. In „Der Liebestrank“ entfaltet sich eine Mischung aus Komik und Ernst, während eine zweifelhafte Wunderdroge, ein unsicherer Liebhaber und eine autarke Frau die Hauptrollen spielen.

„Der Liebestrank" am Magdeburger Opernhaus. Foto: Andreas Lander/TM

Die Regisseurin und Bühnenbildnerin Mirella Weingarten entscheidet sich dafür, die Handlung in einen Wald zu verlegen. Mit Elementen aus der Tierwelt verfolgt sie das Intuitive in menschlichen Beziehungen, das heutzutage oft vernachlässigt zu sein scheint. Auf der Bühne des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9 wird diese Oper am Sonnabend um 19.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Spielzeit gezeigt. Um 19 Uhr gibt es im Café Rossini des Opernhauses Erläuterungen zu dem gezeigten Werk.

Magdeburger Kantatenchor in der Pauluskirche

Kantaten: Der Magdeburger Kantatenchor unter Leitung von Tobias Börngen gestaltet am Sonnabend um 17 Uhr eine Musikalische Vesper.

Veranstaltungsort ist die Pauluskirche in der Goethestraße 25. Auf dem Programm steht „Die Elenden sollen essen“ von Johann Sebastian Bach.

Drei Bands spielen in der Viehbörse

Am Sonnabend beginnt um 18 Uhr in der Viehbörse in der Straße Zum Handelshof 3 ein Rock-Open-Air. Zwei Bands sorgen über drei Stunden für Livemusik.

Die erste Band, Remaster, wird kultigen Rock und feinsten Metal zum Besten geben. Die zweite Band, feineleute, wird handgemachten Rock'n'Roll präsentieren. Einlass ist ab 17 Uhr.

Metal in der Factory

Am Sonnabend beginnt um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 die „Factory Metal Night“. Mit dabei sind mehrere Bands: Anheim, Flammenaar, Pure Massacre und Drill Star Autopsy.

Blechbläser geben in Sudenburg ein Konzert

Ein Blechbläserkonzert beginnt am Sonnabend um 17 Uhr in der St.-Ambrosius-Kirche am Ambrosiusplatz. Es spielt das Ensemble „Feines Blech“ unter Leitung von Ronald Ziem.

50 Jahre Georg-Philipp-Telemann-Chor

Vor 50 Jahren wurde der Georg-Philipp-Telemann-Chor in Magdeburg gegründet. Aus diesem Grunde ist für den Sonnabend ein Festkonzert unter der Leitung von Thorsten Fabrizi geplant. Es beginnt um 18.30 Uhr in der Sankt-Nicolai-Kirche am Nicolaiplatz.

Als musikalische Gäste wirken das Rossini-Quartett, Tenor Jörg Schörner und Sopran Kerstin Kern mit.

„Keine Lösung ist auch eine Kunst“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Keine Lösung ist auch eine Kunst“ heißt das politisch-satirische Streitgespräch, das am Sonnabend sowie am 24. und am 30 Juni jeweils um 20 Uhr letztmalig auf der Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu sehen ist.

In der Rezension der Volksstimme hieß es: „Mit hohem Tempo jagen die Kabarettisten durch die Niederungen der Krisen-Gesellschaft Deutschland. Die nicht gehaltene Marion-Bach-Grabrede auf den Kapitalismus stellte fest, dass der Kapitalismus 1001 nicht siegte, sondern lediglich übrig geblieben ist.“