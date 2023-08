Magdeburg - Musik und Flohmarkt, Kunst und der Ausklang der CSD-Aktionswochen - Magdeburg bietet auch am Sonntag, dem 20. August 2023, ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat die Ideen zum Ausgehen auf dieser Seite zusammengetragen. Zu den Partys des Wochenendes gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 19. August 2023, geht es hier.

Finissage für Arbeiten der Leipziger Gruppe KingKonkret

Noch bis Sonntag wird im Magdeburger Forum Gestaltung die Ausstellung „KingKonkret“ gezeigt. Zu sehen sind Arbeiten der Leipziger Künstlergruppe, in der Knut Müller, Dirk Richter, Ingrid Sperrle, Frank Tangermann, Susanne Werdin und Gerhard Wichler mitwirken. Die sechs Künstler gehen trotz vieler Gemeinsamkeiten sehr eigene Wege.

Zur Finissage am Sonntag findet ein Künstlergespräch statt, in dem die Geschichte und die Eigenarten der 2017 gegründeten Gruppe sowie einzelne künstlerische Biografien und Werkentwicklungen beleuchtet werden. Kunsthistorikerin Julia Blume will im Gespräch mit Susanne Werdin, Ingrid Sperrle und Dirk Richter unter anderem deutlich werden lassen, wie divers und grenzüberschreitend künstlerische Ausprägungen des Konkreten heute sein können.

Die Ausstellungen im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 bis 10 sind Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Finissage beginnt am Sonntag um 16 Uhr.

Richard Pinel aus Cambridge gibt im Dom zu Magdeburg Konzert

Das 15. Konzert der diesjährigen Reihe „Orgelkunst“ steht für Sonntag auf dem Programm im Magdeburger Dom. Richard Pinel aus Cambridge spielt an der Orgel unter dem Titel „Lied und Tanz“.

Der Musiker ist Musikdirektor an St. Mary’s, Bourne Street in London. Zuvor war er am Jesus College in Cambridge und an der St. George’s Chapel in Windsor Castle tätig. Im Jahr 2002 erhielt er ein Orgelstipendium für das Magdalen College in Oxford. Anschließend studierte er am Royal Birmingham Conservatoire bei Henry Fairs. Während dieser Zeit gewann er den ersten Preis beim Internationalen Orgelwettbewerb in Breda.

Richard Pinel hat am Roya College of Organists und dem Oundle für Organists unterrichtet. Seine CD „L’Orgue Symphonique“ wurde für ihre „elektrisierende Wirkung“ und die „wahrhaft enorme Verve“ gelobt. Seine jüngste Veröffentlichung - die Welt-Ersteinspielung des Requiems von Grayston Ives mit dem Jesus College Choir und der Britten Sinfonia (Signum Records) - landete in den Top Ten der Klassik-Charts.

Das Orgelkonzert „Lied und Tanz“ mit Richard Pinel beginnt am Sonntag um 16 Uhr im Dom zu Magdeburg. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

„Weimann & Netzold“ spielen auf der Terrasse am Café Flair

Im Sommer bereichern sonntägliche Terrassenkonzerte am Café Flair den Veranstaltungskalender in Magdeburg. Diesen Sonntag, den 20.8.2023, sind in diesem Rahmen „Weimann & Netzold“ zu erleben.

Henning Netzold an der Gitarre und Eddie Weimann mit Gitarre und Gesang gestalten einen Nachmittag mit deutschsprachigen Liedern. Die Atmosphäre des Sommers, das Leben in seiner ganzen Fülle - all das spiegelt sich in den Songs von „Weimann & Netzold“ wider, so das Versprechen der Veranstalter. Eddie Weimann teile mitfühlend und mitreißend seine Sicht auf das Leben. „Die Texte von Weimann sind ehrlich, tiefgreifend und poetisch - ein facettenreicher Einblick in seine Welt. Poetisch, pointiert, polemisch, porträtierend - so klingen die Klänge dieses Nachmittags“, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert weiter.

Das Terrassenkonzert mit „Weimann & Netzold“ ist für den Sonntag, 20. August, von 14.30 bis 18.30 Uhr vor dem „Flair“ im Breiten Weg 21 geplant.

Flohmarkt im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 lädt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr zum Stöbern und Trödeln ein. Auf dem Hof des Hauses bieten zahlreiche Flohmarktstände allerlei Dinge an wie Kleidung und Bücher. Wenn die Besucher genug vom Trödeln haben, können sie noch auf dem Hof bei Kaffee und frisch gebackenen Waffeln verweilen.

Nach dem Flohmarkt diesen Sonntag ist der nächste Termin am 10. September.

Abschluss der CSD-Aktionswochen in Magdeburg

Mehrere Veranstaltungen komplettieren am Wochenende die CSD-Aktionswochen. Nach Straßenfest am Sonnabend ab 12 Uhr auf dem Alten Markt und der dort um 13 Uhr startenden Demo, stehen abends Partys auf der Insel der Jugend und im Boys’n’Beats auf dem Programm. Am Sonntag dann beginnt auf dem Alten Markt um 11 Uhr ein Abbauen mit Helferfrühstück, zur gleichen Zeit beginnt in St. Gertauden in der Schönebecker Straße 17 eine CSD-Andacht. Und eine queere Stadtrundfahrt ist für 12 Uhr ab dem Alten Markt geplant.