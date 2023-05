Magdeburg - Kunst und Wissen, Eindrücke aus Jerusalem, die Geschichte Preußens und ein Film aus Argentinien sind Angebote aus dem Magdeburger Freizeitkalender, die die Volksstimme in ihren Freizeittipps für Dienstag, den 30. Mai 2023, zusammmengestellt hat. Zu den Ideen zum Ausgehen für Pfingstmontag, den 29. Mai 2023, geht es hier.

„Die wunderbare Welt der Vielfalt“ in der Universitätsmedizin Magdeburg

Nur noch diese Woche wird die Ausstellung „Die wunderbare Welt der Vielfalt“ in der Medizinischen Zentralbibbliothek auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 zu sehen. Die Bibliothek befindet sich in Haus 41. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 8 bus 21 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 18 Uhr,

Der Kunstmaler Karsten Berlin präsentiert eine Auswahl seiner Werke in der Medizinischen Zentralbibliothek. Neben Öl- und Acrylfarben setzt er auch Mischtechniken und andere Materialien ein, um Gefühle und Stimmungen auf der Leinwand zu fixieren.

„Ich liebe die wunderbare Welt der Vielfalt und nehme mir die Freiheit zu malen, was mich bewegt und mir Freude macht“. Mit diesen Worten beschreibt der Kunstmaler Karsten Berlin die Motivation für sein künstlerisches Schaffen.

Der Kunstmaler interessierte sich schon als Kind für Malerei, aber erst vor etwa 10 Jahren bei einen Malkurs in Benthe bei Hannover fing er Feuer für diese Kunstrichtung. Inzwischen hat er autodidaktisch sein Repertoire an Maltechniken erweitert. Seine Bilder, vielfältig wie das alltägliche Leben, sind größtenteils in Öl- oder Acrylfarben auf Leinwand erstellt. Neben Öl- und Acrylmalerei setzt er auch Mischtechniken und andere Materialien ein, um Gefühle und Stimmungen individuell festzuhalten. Seine bildliche Ausdruckweise reicht von gegenständlicher Malerei bis zum Realismus und Abstraktion.

Geschichte Preußens ist in der Magdeburger Urania Thema

Unter dem Titel „Geschichte Preußens Teil 12“ ist am Dienstag Björn Hennecke bei der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 zu Gast. Der Vortrag mit dem Historiker beginnt um 17 Uhr. Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon 0391/25.50.60 anzumelden.

Im September 1862 ernannte König Wilhelm I. Otto von Bismark zum Preußischen Ministerpräsidenten. Konservative Kräfte sahen darin die Gelegenheit, dem König eine starke Persönlichkeit an die Seite zu stellen, die die Verfassungsfrage zu Gunsten der Krone entscheiden würde. Schon bald nach deren Klärung wandte sich Bismark einer anderen Aufgabe zu, der Verwirklichung des deutschen Nationalstaates.

Steinmetz berichtet in Magdeburg über fachliche Eindrücke aus Jerusalem

„Jerusalem aus Sicht des Steinmetzes Henry Ellert“ ist Thema eines Vortrags in Magdeburg. Beginn isr am Dienstag ab 19 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt in der Bürgelstraße 1.

„Adiós Buenos Aires“ im Magdeburger Moritzhof

„Adiós Buenos Aires“ heißt ein argentinischer Film, der derzeit im Magdeburger Moritzhof im Moritzplatz 1 gezeigt wird. Vorstellungen beginnen heute um 20.15 Uhr, außerdem am Freitag um 18.45 Uhr, am 6. Juni um 18.15 Uhr, am 7. und 13. Juni um 16.15 Uhr sowie am 10. Juni um 16.45 Uhr.

Julio Färber (Diego Cremonesi) Besitzer eines kleinen Schuhladens und leidenschaftlicher Bandoneon-Spieler deutscher Abstammung, sieht angesichts des politischen Chaos in Argentinien keinen anderen Ausweg mehr, als das Land zu verlassen. Auf der Heimfahrt von der Botschaft in Buenos Aires wird der geliebte Peugeot 504 bei einem Unfall zu Schrott gefahren. Taxi-Fahrerin Mariela (Marina Bellati) kümmert wenig, dass sie bei Rot über die Ampel fuhr. Sie beleidigt wortreich den verdutzten Julio und braust davon. Natürlich wird die heißblütige Mariela später alles abstreiten. Doch völlig überraschend kommen sich die beiden Unfallgegner näher. Als plötzlich die Regierung über Nacht alle Konten einfrieren lässt, scheint der Traum der Ausreise geplatzt. In jener Nacht protestieren Tausende auf den Straßen. Unter dem Druck der großen Krise muss Julio sich entscheiden, was im Leben wirklich zählt.

Muskelentspannung am heimischen Rechner

Normalerweise finden die Kurse der Volkshochschule Magdeburg am Schulsitz in der Leibnizstraße 23 statt. Doch beim Digitalen Dienstag erfolgt die Wissensvermittlung online. Heute geht es um Progressive Muskelentspannung nach Jacobson. Der Kurs beginnt um 18 Uhr. Anmeldungen sind online möglich.

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist eine Entspannungsmethode, die jederzeit und jederorts eigenständig praktiziert werden kann. Ziel des Workshops ist es, ein Gefühl für die wechselseitige Anspannung und Entspannung zu bekommen, um diese Übungen in den Alltag einzubauen und so Verspannungen zu lösen.