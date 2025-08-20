Mit dem Umzug ihres Büros in Marktplatznähe möchten die Grünen mehr Präsenz in Stendal zeigen. Unterstützung erhält Kreisvorsitzender Tobias Kremkau von Partei-Vize Heiko Knopf.

Tobias Kremkau (links), Kreisvorsitzender der Grünen, und Heiko Knopf, stellvertretender Bundesvorsitzender der Partei, vor ihrem neuen Parteibüro in der Hohen Bude 15 in Stendal.

Stendal. - Für Tobias Kremkau ist es der Auftakt in den Wahlkampf für die Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt. Der Umzug des Parteibüros der Bündnisgrünen in die Innenstadt Stendals soll für mehr Sichtbarkeit und Begegnung sorgen. Hohen Besuch gab es von einem der zwei stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Partei. Heiko Knopf hat sich in Stendal den Fragen der Volksstimme gestellt.