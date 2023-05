Magdeburg - Musical, Orgel, ein Mühlenfest, Theater, das Stadtfest und das Spectaculum Magdeburgense samt den Magdeburger Festungstagen sowie Ausstellungen - auch der Pfingstmontag am 29. Mai 2023 hält in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts einen vielfältigen Veranstaltungskalender bereit. Die Magdeburger Volksstimme hat elf Ideen zusammengestellt. Die Partys, die in den Magdeburger Clubs gefeiert werden und zum Teil bis in den Morgen am Pfingstmontag laufen, finden sich auf einer eigenen Seite. Und zu den Freizeittipps für Pfingstsonntag, den 28. Mai 2023, geht es hier.

Musicalhits von Andrew Lloyd Webber im Magdeburger Opernhaus

„Memories…“ ist ein Abend mit Musicalhits von Andrew Lloyd Webber im Opernhaus überschrieben. Termin ist am Pfingstmontag um 19 Uhr. Auf der Bühne agieren die Musical-Stars Andreas Bieber, Alexander Di Capri, Jonas Hein, Anna Rogers, Michaela Schober und Froukje Zuidema. Am Klavier werden die Sänger begleitet von Marina Komissartchik.

Webber erhielt für seine Werke eine Reihe hoher Auszeichnungen. Darunter sind der Oscar, ein Emmy, drei Grammy Awards, acht Tony Awards und ein Golden Globe. Er wurde am 29. Oktober 1992 von Königin Elisabeth II. als Knight Bachelor zum Ritter geschlagen und 1995 in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Die Veranstalter versprechen deutschsprachige Interpretationen aus weltweit bekannten Erfolgsstücken des britischen Musical-Autors. Songs werden demnach erklingen aus „Aspects of Love“, „The Beautiful Game“, „Cats“, „Cinderella“, „Evita“, „Jesus Christ Superstar“, „Joseph“, „Liebe stirbt nie“, „Das Phantom der Oper“, „Starlight Express“, „Sunset Boulevard“, „Tell m on a Sunday“, „Whistle down“ und „The Woman in white“.

Orgelmusik zum Pfingstmontag im Magdeburger Dom

Am Pfingstmontag findet um 16 Uhr im Dom das Sonderkonzert „Sounds of cathedrales - Weimarer Bach-Trompeten in concert“ statt. Thorsten Pech aus Wuppertal wird die Orgel spielen, während Uwe Komischke aus Dortmund/Weimar die Solo-Trompete übernimmt.

Sie und die Studierenden der Trompetenklasse von Prof. Uwe Komischke der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar präsentieren Werke von Thorsten Pech, Oskar Wermann, Giovanni Gabrieli, Johann Friedrich Fasch, Eric Ewanzen, Camille Saint-Saëns, Ron Simpson und Theophil Forchhammer.

Mühlentag an der Düppler Mühle in Magdeburg

Am Deutschen Mühlentag beteiligt sich am Pfingstmontag von 14 bis 18 Uhr auch die Düppler Mühle am Düppler Mühlenplatz 1. Geboten werden Stände mit Informationen, Imbiss und Getränken sowie Kinderanimation.

Die Düppler Mühle selber befindet sich derzeit im Wiederaufbau. Es soll ein Zentrum entstehen, das die Geschichte des Müllerhandwerks den Menschen nahebringen soll. Lesen Sie hier mehr zur Düppler Mühle in Magdeburg.

Pete Alderton mit Blues an der Magdeburger Lerchenwuhne

Pete Alderton präsentiert eine neue Stimme und Farbe im Blues. Mit großartigen Interpretationen von Leonard Cohen und Tom Waits sowie eigenen Stücken, die Geschichten von seinem „Life on the road“ erzählen, zeigt er auch einen gesellschaftskritischen Drive im Singer-/Songwriter-Genre.

Auf der Bühne zu erleben ist er am Pfingstmontag ab 15 Uhr im Bayrischen Biergarten in der Lerchenwuhne 85.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Am Pfingstmontag trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Veranstaltungsort ist der Moritzhof am Moritzplatz.

Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren des Lindy Hop. „Ab 20.15/30 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen“, heißt es in der Ankündigung.

Magdeburger Festungstage und Spectaculum Magdeburgense

Von 11 bis 21 Uhr haben das Spectaculum Magdeburgense und die Magdeburger Festungstage, die im Ravelin 2 und im Glacis ausgerichtet werden, am Pfingstmontag noch einmal geöffnet. Einlass ist bis 19 Uhr. Am Sonntag ist bis 0 Uhr geöffnet mit Einlass bis 22 Uhr.

Geboten werden ein Mittelalterspektakel und ein Einblick in die Magdeburger Festungsgeschichte. Ein vielfältiges Programm wird ergänzt durch Handwerk und Bewirtung.

Die aufregenden Vorstellungen mit Fangdorn – dem letzten lebenden Drachen – sorgen unter anderem an allen Tagen für besondere Höhepunkte. Der „Schatz der Elfen“ erzählt die spannende Geschichte von einem gestohlenen Schatz, der mit der Macht der Elfen gefunden werden kann. Der zehn Meter lange und über drei Meter hohe Drache kämpft dabei gegen Schurken, schlägt mit seinen großen Flügeln und speit Rauch und Feuer.

Magdeburger Stadtfest am Pfingstmontag

Unterstützt von einer Reihe von Sponsoren spielt die Musik auf und um den Alten Markt in Magdeburg beim Stadtfest wie in den vergangenen Jahren bei freiem Eintritt auf mehreren Bühnen. Mit der Hauptbühne auf dem Alten Markt sind weitere um das Festgelände platziert. Wichtig bei der Auswahl der Interpreten: Mit den verschiedensten Künstlern soll ein breitgefächertes Spektrum an Musikstilen seinen Raum finden. Neben den Music-Sets von mehreren DJs treten Coverbands mit Rock und mit Swing, mit Schlager, Folk und Pop auf. Und auch eigene Stücke werden von Interpreten vorgetragen - ebenso wie ukrainische Folklore auf einer der Bühnen.

Freuen können sich die Besucher der Magdeburger Innenstadt nicht allein auf musikalische Unterhaltung. Traditionsgemäß werden auch zahlreiche Imbiss- und Getränkestände den Festgästen ein umfangreiches Angebot unterbreiten.

Montag, 29. Mai - Hauptbühne Marktplatz: Roof Garden mit einer Covershow, Roland-Kaiser-Double, Magic Melody mit Schlager-Pop, Die Chance mit einer Schlager-Show, Antje Klann sowie ein ukrainisches Medley mit den Gruppen Harmonia und Potpourri; Bühne Martin-Luther-Platz: Paul Daly Band mit einer Irish-Folk- Show, DJ Thommy; Bühne Breiter Weg: Disco Beats mit DJ Seba und ukrainische Folklore mit Potpourri; Party-Bühne am Bottle & Pipe: Schlagerparty mit DJ Spankie; Swing-Bühne am Café Flair: Swing & Dixieland Trio DJ Thommy.

Magdeburger Museen haben geöffnet

Normalerweise haben die Museen in Magdeburg Dienstag bis Sonntag - einschließlich am Pfingstsonntag - geöffnet am Montag ist geschlossen. Ausnahme ist der Pfingstmontag - dann können die großen Museen besucht werden.

Kulturhistorisches Museum und Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73:Als Sonderausstellung wird derzeit die "Welche Taten werden Bilder" gezeigt. In dieser geht es darum, wie Kaiser Otto I. in den folgenden Jahrhunderten wahrgenommen wurden. Außerdem sind in den Dauerausstellungen unter anderem die historische Kunstsammlung, zur Stadtgeschichte und zur Schulgeschichte sowie die Ausstellung zur Evolution, zur Artenvielfalt und zum Eiszeitalter zu sehen. Geöffnet ist am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr.

Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6: Neben den Dauerausstellungen - unter anderem im neu ausgebauten Dachgeschoss des Nordflügels mit Malerei - sowie die restaurierte Klosterkirche werden hier zurzeit zwei Sonderausstellungen gezeigt. Im „Archiv einsdreissig“ hat Monika Huber Nachrichtenstücke interpretiert. „Looking for Humanity“ hat das Wechselspiel von Macht un Politik im Blick. Geöffnet ist am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr.

Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65: Gezeigt werden Exponate zur technischen und industriellen Entwicklung in Magdeburg und Umgebung. Außerdem läuft derzeit die Sonderausstellung zur Vertragsarbeit in der DDR. Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat in Kooperation mit dem Technikmuseum Magdeburg die Sonderausstellung "Die DDR habe ich mir als Paradies vorgestellt." Auf den Spuren der Vertragsarbeit in Magdeburg konzipiert. Geöffnet ist am Pfingstmontag von 10 bis 17 Uhr.

Jahrtausendturm im Elbauenpark: Gezeigt wird die Entwicklung der Wissenschaft und Technik. Derzeit läuft auch die Sonderausstellung „Der Traum vom Fliegen“. Seit es Menschen gibt existiert der Traum es einem Vogel nachzumachen und einfach loszufliegen. Jedes Menschenzeitalter hatte seine Pioniere, die versucht haben, eine Lösung zu finden, um den Menschen das Fliegen zu ermöglichen. Geöffnet ist am Pfingstmontag von 10 bis 18 Uhr.