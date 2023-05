In Magdeburg wird in den und am 18. Mai 2023 gefeiert. Die Volksstimme hat ein paar Ideen zum Ausgehen für diesen besonderen Donnerstag zusammengetragen.

Magdeburg - In Magdeburg bieten die Clubs und Lokale ein buntes Programm. Hier eine Auswahl. An einigen Stellen wird in den Himmelfahrtstag hineingefeiert, an anderen über den Feiertag hinweg.

Boys’n’Beats: Am Mittwoch um 21.30 Uhr beginnt im Boys’n’Beats im Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 eine Idahobit-Party. Nach drei Stunden ist an diesem Abend Schluss.

Ellen Noir: „Locker & Flockig“ geht es am Mittwoch ab 22 Uhr im Ellen Noir in der Porsestraße 16 zu. „Wir feiern mit euch in den Herrentag hinein. Auf die Ohren gibt es einen bunten Mix aus House und Techno“, heißt es in der Einladung zu dieser Nacht im Gebäude des Buckauer Bahnhofs. Bei freiem Eintritt legen an diesem Tag DJ Bacard, FM Stroemer, Deejay Pi, DJ Decline und Kraft der Sonne die Musik auf.

Factory: Ausnahmezustand ist am Mittwoch in der Factory angesagt. Beginn ist 22 Uhr.

Café Treibgut: Von 9 bis 19 Uhr steigt am Donnerstag im Café Treibgut im Wissenschaftshafen in der Werner-Heisenberg-Straße 45 eine Mallorca-Party. Gespielt werden vor allem Schlager.

Mückenwirt: An der Elbe 14 steigt am Donnerstag ab 9 Uhr die Herrentagsparty. Zunächst legt DJ Henne auf. Ab 10 Uhr erwartet die Besucher klassische Blasmusik. Und ab 14 Uhr gibt es Live-Musik mit den „Kellergeistern“. Die Magdeburger Rockband ist eine Bandlegende in der Stadt. Gegründet haben sich die Kellergeister bereits 1964, damals noch als Schülerband. Die Band spielt hauptsächlich Rockklassiker der 70er und 80er Jahre.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Unicampus am Universitätsplatz wird am Donnerstag ab 10 Uhr gefeiert. Es gibt Live Musik von Silent Song.

MAW: „Nachgedacht. Angepackt.“ ist der Tag am Donnerstag ab 10 Uhr im MAW in Haus 142a auf dem Gelände der Liebknechtstraße 65 bis 91 überschrieben. In der Ankündigung heißt es: „Wir beginnen um 10 Uhr auf dem Werksgelände mit der musikalischen Unterhaltung und haben drei Schallplattenunterhalter dafür eingeplant, dazu gesellen sich zwei Exoten. Der eine kommt aus Berlin und heißt Gray Contrast, ein wahrer Straßenkünstler, der durch seine Tunnelpartys in Berlin Friedrichshain aufsehen erregte. Und ja! Viele haben darauf gewartet, DJ Hundefriedhof wird live auf der Bühne stehen.“ Mit dabei sind auch Hand aufs Hertz, Holger Stolperer und Willy Wicked. Um 20 Uhr öffnet das Werk auf zwei Etagen. Auf dem einen Floor spielen Fernanda Martins, Phloxo, Bigalke, Ninette und Red Sunday, und auf dem anderen Dennis Keller, Tini Weng, DJ Ritalino, RuppiDieKatz und Bizzaro.

Insel der Jugend: „We live Himmelfahrt“ heißt es am Donnerstag ab 14 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße. Es gibt Musik auf zwei Floors. Mit dabei sind an diesem Tag neben anderen Jan Oberlaender, Nina Hepburn, Dynamicson, DJ Tork, Mané, CRS, D/Baker, Aka Micha, Twinpitchers Vitus Soska, Berndt Bechstein, Moto und Guzmán. In der Ankündigung heißt es: „Wir haben gleich doppelt Grund zu feiern, denn unsere Friends von HeiKel music haben ihr zehnjähriges Jubiläum.“

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.