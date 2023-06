Magdeburg - Kunst und Kino, Party, Tango, Regionalprodukte, Jazz und Theater - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Donnerstag, 22. Juni 2023, ein abwechslungsreiches Programm. Die Volksstimme hat die Freizeittipps auf dieser Seite zusammengestellt. Zu den Ideen zum Ausgehen für Mittwoch, den 21. Juni 2023, gibt es hier.

Endspurt für Paul Ghandi in der Sudenburger Feuerwache

Noch bis zum 29. Juni wird in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 die Ausstellung „ana logia“ mit Malerei und Plastik von Paul Ghandi. Geöffnet ist Dienstag und Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr.

Der aus Dresden stammende Künstler kam in den 1970er Jahren nach Magdeburg und ging 1994 nach Wolmirstedt, wo er seitdem arbeitet und lebt. Seit 2002 ist Paul Ghandi freischaffender Künstler in verschiedenen Projekten und leitet Mal- und Plastikkurse.

Zu Beginn der Ausstellung hatte die Magdeburger Volksstimme berichtet.

BioAbend- und LokalMarkt auf dem Schellheimerplatz in Magdeburg

Am Donnerstag ab 15 Uhr findet ein „BioAbend- und LokalMarkt Magdeburg“ am Schellheimerplatz statt. Landwirte, Gärtner und -Hersteller bieten bis 19 Uhr ihre Produkte an. Dieses Mal sind neben dem Glinder Ziegenhof, Bioland-Imker Dietmar Schmidt und Völckes Hofladen, Gonzo’s mit ihren mit dem Kulinarischen Stern ausgezeichnetem Aufstrich, die Nudelwerkstatt Magdeburg und Gin sowie der Anhaltiner Wildhandel dabei.

Für das leibliche Wohl gibt es Waffeln und Tee von „Tee hoch N“ und die Eiszauberei ist auch wieder am Start. Mit dabei sind auch Korbmacher Knut Röhrich, Lenis Makramee, Töpferin Margitta Luber und Seifen von Kathi Böhm. Zudem wird ein Flohmarkt abgehalten und die Biohöfegemeinschaft informiert zum ökologischen Landbau.

Regionale Lesestunde mit Patricia Dietrich in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am Donnerstag, 22. Juni, 16 Uhr, ist Patricia Dietrich in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 zu Gast, um in der regionalen Lesestunde aus ihrem Buch zu lesen. Der Titel ihres Werkes lautet „Der Irrtum oder Marlenes erster Auftrag“. In diesem erzählt sie eine fesselnde Geschichte über Marlene, die verzweifelt nach einem neuen Job sucht, nachdem sie entdeckt hat, dass ihr Ehemann sie betrügt und die Scheidung einreichen will. Marlene ist am Boden zerstört, doch dann bietet sich ihr unerwartet die Möglichkeit, in einer kleinen Detektei zu arbeiten. Durch diese Arbeit taucht sie in die Geheimnisse der Detektivwelt ein.

Patricia Dietrich wurde 1958 in Schönebeck geboren und lebt heute in einem nahe gelegenen Dorf. Ihre Leidenschaft für das Schreiben begann schon in ihrer Kindheit. Nachdem sie ihr Berufsleben beendet hatte, setzte sie diese Liebe in die Tat um und verfasste ihren Debütroman. Die Geschichte von Marlene wird nun in einem Fortsetzungsroman weitererzählt.

Werkschau der Workshops von Kindern und Jugendlichen am Magdeburger Opernhaus

„unerhört“ heißt eine Reihe von Workshops am Magdeburger Opernhaus, die dort auf der Bühne am Donnerstag ab 16 Uhr mit einer öffentlichen Werkschau ihren Abschluss findet. Kinder und Jugendliche haben sich mit verschiedenen Theaterformen aller Sparten befasst und theatrale Ausdrucksmöglichkeiten kennengelernt.

So gab Theaterpädagoge Tillmann Staemmler einen Workshop für chorisches Sprechen und Schauspieler Oktay Önder, der zudem ausgebildeter Tänzer ist, entdeckte mit Kindern und Jugendlichen urbanen Tanz. Ballettmeisterin Olga Ilieva trainierte modernen Kindertanz. Für den Workshop „Kreatives Schreiben“ konnte das Theater den aus Magdeburg stammenden Autoren Domenico Müllensiefen gewinnen.

Zusammen mit dem freien Magdeburger Zirkus- und Tanzpädagogen Carsten Ast wagten sich die Schüler an Akrobatiknummern, während Christina Paul, ebenfalls freie Theater- und Musikpädagogin aus Magdeburg, mit den Kindern eine Boomwhacker-Percussion einstudieret. Wie man im Klassenverband gemeinsam Musik erfindet und aufführt, brachte der freie Berliner Künstler und Musikpädagoge Lukas Macher in seinem Community-Music-Workshop den jungen Menschen nahe.

Jazz-Gospel-Konzert im Magdeburger Stadtteil Buckau

Ein Jazz-Gospel-Konzert steht für Donnerstag auf dem Programm für die Sankt-Gertrauden-Kirche in der Schönebecker Straße 17. Beginn ist um 19.30 Uhr.

„Jazz steht für Freiheit, Gospel für Verkündung“, heißt es in der Einladung. Mitwirkende sind der Gospelchor „Go(o)d Voices“ aus Magdeburg und die Limehouse Jazzband aus Hamburg.

Regionales und Kochen im Magdeburger City Carré

Regionaltage sind für Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr im City Carré am Magdeburger Hauptbahnhof geplant. An diesen beiden Tagen wird die Fläche vor Kaufland zur Bühne für lokale Händler und kulinarische Köstlichkeiten, die die Vielfalt und Qualität der regionalen Produkte feiern.

Ein Höhepunkt ist die Showküche, in der der erfahrene Taste-Company-Koch Martin Koch leckere Gerichte zubereitet. Von regionalen Spezialitäten bis hin zu innovativen Kreationen werden die Besucher inspiriert und können dem Koch über die Schulter schauen, während er seine kulinarischen Meisterwerke unter ihren Augen zaubert.

Tango in der Magdeburger Festung Mark

Am Donnerstag veranstaltet der Verein Tango Argentino Magdeburg im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall eine „Minolga“. Ab 19 Uhr können Interessierte in einem Einsteigerkurs die Grundschritte erlernen.

Ab 20 Uhr können die ersten gelernten Schritte direkt unter Beweis gestellt werden. Dann sind auch alle Tanzliebhaber herzlich eingeladen, ihr Können zu zeigen oder einfach nur zuzuschauen. Der Verein wurde 2005 gegründet, um dem Tango Argentino, der seit 2009 Unesco-Weltkulturerbe ist, nahe zu kommen.

Partys in Magdeburg

„M2 meets Strandbar“ heißt es am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr in der Strandbar am Petriförder 1. Unter dem Motto „Endlich wieder After Work Beach“ legt DJ Daniel Winter auf.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Filme im Rahmen der französischen Kulturwochen

Mit der Fête de la Musique hat die „Frankofolie“ begonnen. Dies sind die französischen Kulturwochen in Magdeburg. Zum Programm gehören auch eine Reihe von Filmen aus dem französischsprachigen Raum. Hier eine Auswahl.

Die Rumba-Therapie berichtet vom Mittfünfziger Tony: Morgens tingelt er als lässig rauchender Schulbusfahrer durch das Pariser Umland, abends träumt er von der großen Freiheit im fernen Amerika. Nachdem ihm ein Herzinfarkt die Vergänglichkeit des Lebens bewusst macht, beschließt der mürrische Einzelgänger, seine Tochter Maria aufzusuchen, die in Paris als Tanzlehrerin arbeitet und deren Mutter er vor Marias Geburt sitzen ließ. Vorstellungen in dieser Woche am Donnerstag um 16 und 20.15 Uhr, am Freitag um 16.30 Uhr und 20.45 Uhr, am Sonnabend um 19 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Die drei Musketiere – D'Artagnan erzählt die Geschichte des junger Gascogners, der mit den drei Musketieren des Königs - Athos, Porthos und Aramis – gegen die dunklen Machenschaften des Kardinals Richelieu kämpft. Vorstellungen in dieser Woche am Donnerstag um 17.30 und am Freitag um 18 Uhr im Moritzhof.

Divertimento – ein Orchester für alle heißt ein Film um die Zwillingsschwestern Zahia und und Fettouma. Bereits seit frühester Kindheit träumt Zahia davon, einmal Dirigentin zu werden. Doch am elitären Pariser Konservatorium herrscht hoher Konkurrenzdruck. Dass eine junge Frau ein Sinfonieorchester leiten soll? Noch dazu mit algerischen Wurzeln? Undenkbar! Als Stardirigent Sergiu Celibidache Zahias großes Talent erkennt und sie trotz seiner großen Vorurteile in seine Meisterklasse aufnimmt, beginnt sich das Blatt zu wenden. Eine Vorstellung beginnt am Donnerstag um 20.15 Uhr im Moritzhof.

Maria träumt – oder: Die Kunst des Neuanfangs handelt von Veränderungen im Leben einer Frau aus Paris: Sie muss einen beruflichen Neuanfang starten und fängt als Reinigungskraft in der Pariser Académie des Beaux-Arts an. Dort öffnet sich ihr eine völlig neue Welt: die Dynamik der weltoffenen Studierenden, ihre kreativen Kunstprojekte und nicht zuletzt die Begegnung mit dem Hausmeister Hubert. Beginn ist am Donnerstag um 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25.