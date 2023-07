In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben. Das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender, aus dem die Volksstimme Ideen für Sonntag, den 16. Juli 2023, zusammengetragen hat.

Magdeburg - Jazz und Orgel, eine Sommerfete, ein Flohmarkt und kreative Workshops in einer Ausstellung - das sind Tipps aus dem Magdeburger Veranstaltungskalender, den die Volksstimme für Sonntag, den 16. Juli 2023, auf dieser Seite gesammelt hat. Wer am frühen Sonntagmorgen etwas erleben möchte, ist auf den Partys der Clubs richtig, die auf einer eigenen Seite zusammengestellt sind. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 15. Juli 2023, geht es hier.

Magdeburger Jazznacht bricht Sonntag in Festung Mark an

Die Festung Mark öffnet am Sonntag ihre Pforten zur Magdeburger Jazznacht. Mehrere Gruppen treten auf.

Die Blue Bayou Band, eine Jazzband, die Ende der 70er Jahre im Umfeld des bekannten Jazzclubs „Leierkasten“ in Berlin gegründet wurde, wird mit ihrem einzigartigen „Flamingo-Jazz“ das Publikum begeistern. Die Bandmitglieder haben in der Vergangenheit bei bedeutenden Events wie dem Kanzlerfest von Helmut Schmidt und den Filmfestspielen aufgetreten.

Auch tritt die Jazz Connection aus den Niederlanden auf. Als Nummer eins unter den Jumpin Jive Bands des Landes präsentiert sie mitreißenden New Orleans Jazz, Swing und Boogie Woogie. Die-Boogie-DNA feat. Wirtschaftswunder ist ein außergewöhnliches Musikprojekt. Die Musiker bieten eine Mischung aus Boogie Woogie, Swing und deutschen Ohrwürmern der 60er Jahre.

Eine weitere besondere Formation ist Boom Boom Broom, bei der Heike Besen am Sousaphon und ihr Sohn Julius an der Gitarre auftreten. Sie geben Hits aus der Swing-Ära und Rockabilly-Songs mit fröhlicher Leichtigkeit zum Besten.

Die Magdeburger Jazznacht beginnt am Sonntag, 16. Juli, um 18 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Einlass ab 17 Uhr.

Opern und symphonische Orgelmusik für vier Hände und Füße im Magdeburger Dom

Opern- und symphonische Orgelmusik in speziellen Bearbeitungen für vier Hände und vier Füße stehen am Sonntag beim Konzert der Reihe Orgelpunkt auf dem Programm. Es spielt das niederländische Ehepaar Susanna Veerman aus Den Haag und Wim Does aus Utrecht.

Unter den Stücken des Nachmittags sind die Sinfonia aus „L’Italiana in Algeri“ von Gioacchino Rossini, die Ouvertüre aus dem Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, das Finale aus der Symphonie „Aus der Neuen Welt“ von Anton Dvořák, das Bacchanale aus der Oper „Samson und Dalila“ von Camille Saint-Saëns und schließlich der berühmte Bolero von Maurice Ravel.

Susanna Veerman ist eine vielseitig ausgebildete Konzertorganistin und arbeitet als hauptamtliche Organistin in der Emmaus-Kirchengemeinde in Amsterdam. Dort spielt sie auf zwei historischen Orgeln in der Boomkerk und der Augustinuskerk. Wim Does ist hauptamtlicher Organist in der St.-Augustinus-Kirche in Amsterdam.

Das Konzert beginnt Sonntag um 16 Uhr im Magdeburger Dom. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Flohmarkt im Volksbad Buckau

Flohmarktstände unter anderem mit Kleidung und Büchern, Kaffee und Waffeln sind am Sonntag im Volksbad Buckau in der Karl-schmidt-Straße 56 aufgebaut. Gefeilscht und gehandelt wird von 14 bis 18 Uhr.

Sommerfete der MWG-Museumswohnung

Zur Sommerfete der MWG-Museumswohnung sind am Sonntag von 14 bis 18 Uhr Besucher auf dem Gelände an der Hohepfortestraße 61 willkommen.

Stargast der diesjährigen Sommerfete ist Hartmut Schulze-Gerlach, der unter dem Künstlernamen „Muck“ 1974 mit Songs wie „Isabell“ und „He, kleine Linda“ seine Sängerkarriere startete. Ab 1981 moderierte er TV-Sendungen wie „Sprungbrett“, „Ein Kessel Buntes“ und von 1995 bis 2018 „Damals war’s“. Als Komponist und Texter schrieb er knapp 1000 Titel, unter anderem für Aurora Lacasa, Maja Catrin Fritsche, Andreas Holm, Thomas Lück, Hauff & Henkler.

Weitere Gäste der Sommerfete sind Schlagersänger und Kevin Neon aus Bernburg sowie ABV Grünrock als Schallplattenunterhalter und Quizmaster („Das große Ossi-Quiz“), heißt es weiter. Bei freiem Eintritt kann man eine Zeitreise in die 1970er und 1980er Jahre antreten - auch kulinarisch. So gibt es an der Clubbar „Grüne Wiese“, „Moulin Rouge“ und „Schnee-Cola“.

Die Museumswohnung ist für Besichtigungen geöffnet. Sie wurde 2014 von der MWG mit Original-DDR-Ausstattung eröffnet. Dort ist auch eine Sonderausstellung mit „Getränken der DDR“ zu sehen, präsentiert von Heiko Orosz als Volkspolizist.

Party mit dem Sonntagsbumms in der Datsche

In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43, Anfahrt über die Sandbreite, ist am Sonntag ab 14 Uhr wieder ein „Sonntagsbumms“ angesagt. Für Musik sorgt dieses Mal Sven Weisemann aus der Bundeshauptstadt.

Terrassenkonzert mit den Stubenrockern im Café Flair

Ein Terrassenkonzert ist für Sonntag ab 14.30 Uhr am Café Flair im Breiten Weg 22 geplant. Bis 18.30 Uhr treten hier die Stubenrocker auf.

Sie nennen sich die „kleinste größte Band der Welt“ und spielen ein breites Repertoire von Rock und Pop über Blues bis hin zu Schlager. Mit dabei sind Michael „Isi“ Isensee von der Band Crossfire und Hardy Schmitz.

Orgel und Ausstellung in der Cracauer Stankt-Briccius-Kirche

Im Magdeburger Stadtteil Cracau ist in der evangelischen Stankt-Briccius-Kirche in der Burchardstraße 2 am Sonntag um 10 Uhr nicht allein ein Gottesdienst angesagt.

Von 14 bis 17 Uhr ist das mittelalterliche Gotteshaus auch für Besucher geöffnet. Gezeigt wird eine Bibelausgaben-Präsentation. Für 15 Uhr ist Orgelmusik geplant.

Workshops zu im Schauwerk

„Maschine“ lautet der Titel einer Ausstellung von Studenten des Studiengangs Industrial Design der Hochschule Magdeburg-Stendal, die im Schauwerk im Breiten Weg 28 gezeigt wird. Zum Programm gehören auch Workshops.

Siebdruck, Linoleum Druck und sogar Bausteindruck sind Thema am Sonntag um 10 Uhr. Holz, Ton, ja sogar Müll spielen eine Rolle beim Skulpturenbau-Workshop, der am Sonntag um 15 Uhr stattfindet.