In Magdeburg gibt es jeden Tag etwas zu erleben - das zeigt auch ein Blick in den Veranstaltungskalender vom Montag, dem 2. Oktober 2023.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Montag

Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Rock, Bosa Nova, Swing, ein Zusatztag auf dem Rummel, zwei Wanderungen und ein Ausflug in die Geschichte - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Montag, 2. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen hat.

Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Sonntag, den 1. Oktober 2023, geht es hier.

Magdeburger Rocknacht in der Festung Mark

„Zum Jahrestag der Wiedervereinigung bringen wir die Mauern der Festung Mark zum Beben und feiern mit Euch am 2. Oktober in den Tag der Deutschen Einheit“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung im Hohepfortewall. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Dabei darf selbstverständlich die dienstälteste Magdeburger Band nicht fehlen: In verschiedenen Besetzungen sind die Kellergeister seit über 55 Jahren auf der Bühne und covern die populärsten Highlights der Rockgeschichte von Deep Purple, Santana, Cream, Jethro Tull, Steppenwolf, Rolling Stones ...

Nicht weniger kultig sind die Klosterbrüder. Die Fans wünschen sich immer wieder die alten Hits. Dazu gehören "Was wird morgen sein", "Wenn ich zwei Leben hätt' ", "Verkehrte Welt", "Kalt und heiß", "Lied einer alten Stadt" und "Fieber". Natürlich interpretieren die Klosterbrüder auch neuere Kompositionen.

Charlie L. und Hannes A. also Duo L.A. (Charlies Crew) sind zwei der bekanntesten Musiker Magdeburgs, wobei Hannes einer der besten Rock- und Bluessänger Deutschlands ist.

Spicy Tomatoes (vormals Live Blues Break) fühlen sich dem musikalischen Erbe des Blues sehr verpflichtet. Somit findet man im Programm der Band die verschiedensten Stilistiken. Sowohl klassischer Countryblues als auch moderne Interpretationen sind Bestandteil der Show von Spicy Tomatoes.

Bossa Nova: Die Bossaristas geben in Konzert im „… nach Hengstmanns“

Inspiriert von der legendären Schallplatte „Getz/Gilberto“ und ihren prägenden Einfluss auf Generationen, schloss sich das Trio „Die Bossaristas“ zusammen, um diesen Musikstil für alte und neue Zuhörer lebendig zu halten, mal auf deutsch, englisch, französisch und natürlich portugiesisch. Neben eigenen Werken werden auch Stücke von Joao Bosco, Celso Fonseca, Paul Desmond, Manfred Krug, Stefan Gwildis oder auch den Bee Gees dargeboten. Zu Gast sind die Musiker zu einem Konzert diesen Montag im Kabarett „… nach Hengstmanns“.

Bereits früh hat die Musik des Bossa Nova den Saxofonisten und Sänger Thomas Walter Maria sowie den Gitarristen Stephan van Briel tief beeinflusst. Später schlossen sie sich dem Bassisten Lars Knoblauch an und gründeten „Die Bossaristas“, um ihre Liebe zur Bossa Nova-Musik zu zelebrieren. Dabei spielen sie nicht allein die klassischen Stücke, sondern auch eigene Kompositionen.

Führung über das ehemalige Stasi-Gelände – Auf den Spuren der Geheimpolizei in Magdeburg

Am Montag, 2. Oktober 2023, bietet das Stasi-Unterlagen-Archiv Magdeburg um 17 Uhr eine Führung über das Gelände der ehemaligen Bezirksverwaltung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit an. Die Geländeführung umfasst in Kooperation mit den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) auch den öffentlich zugänglichen Bereich und den MVB-Betriebshof „Kroatenwuhne“.

Beim Rundgang erhalten die Gäste einen Einblick in die Tätigkeit und Struktur der Staatssicherheit in der Region. Beschäftigte des Archivs informieren zur Bau- und Entstehungsgeschichte des Stasi-Komplexes am Kroatenweg. Zudem erläutern sie die Nutzung der Gebäude und Geländeabschnitte durch die jeweiligen Diensteinheiten.

Um Voranmeldung wird gebeten - und zwar unter Telefon 0391 / 6271 – 2211 oder per E-Mail an magdeburg.stasiunterlagenarchiv@bundesarchiv.de.

Musik im Allee-Center

Das Magdeburger Allee-Center wird 25 Jahre alt. Dazu werden einige Festtage gestaltet.

Am Montag von 13 bis 17 Uhr ist dazu die mobile Band Mr. Moonlight zu Gast.

Swing im Magdeburger Moritzhof

Immer wieder montags trifft sich die Magdeburger Swing-Community zum geselligen Tänzchen. Termin ist in der Herbst- und Winterzeit in der Scheune im Moritzhof am Moritzplatz.

Ab 19.30 Uhr gibt es den Taster und Schnupperkurs für alle Neulinge und Auffrischungsbedürftige – Grundschritte und einfache Figuren. „Ab 20.15/30 Uhr gehen wir über ins freie Training / Social Dance und lassen die Füße fliegen. Bist du dabei? Let’s Hop!“, so die Einladung.

Zusätzlicher Öffnungstag für die Herbstmesse

Rummel: Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Zusätzlich wird am 2. und 3. Oktober geöffnet.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Zwei Wanderungen in Magdeburg

„Auf nach Schönebeck“ heißt eine Wanderung der Wanderbewegung. Die Strecke beträgt zehn Kilometer. Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle Sohlener am Montag um 10 Uhr.

„Entlang der Elbe“ sind die Wanderfreunde zum Dom unterwegs. Die Streckenläge beträgt ebenfalls zehn Kilometer. Treff ist an der Straßenbahnhaltestelle Salbker Platz am Montag um 10 Uhr.