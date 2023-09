So feiern Clubs in Magdeburg das Wochenende

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Clubs in Magdeburg auch fürs Brückentag-Wochenende vom 29. September bis 3. Oktober. Die Volksstimme hat ein paar Ideen zum Ausgehen zusammengetragen.

Boys’n’Beats: Eine Havana Club Night steht Freitag ab 23 Uhr auf dem Programm für das Boys’n’Beats, den Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Am Sonnabend ist ab 23 Uhr „Ring the Alarm“ angesagt. Für Montag ist ab 23 Uhr eine Captain Morgan Party angekündigt.

Down Town Club: In Breiten Weg 227 beginnt am Freitag um 23 Uhr im Down Town Club die „Down Town Club Night“ mit DJ Toni Winter. Die XXL Neon-Party „Beats & Colours“ beginnt Sonnabend um 23 Uhr mit EDM, Black und RnB von DJ Buhold an den Turntables. DJ Timpson legt am Montag ab 23 Uhr zum Clubtoberfest auf.

Prinzzclub: Um 23 Uhr beginnt am Freitag die Party im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. DJ Hoff legt am Sonnabend ab 23 Uhr dann Latin, Bachata, Reggaeton, Salsa, Afrobeats und Merengue zum Latin Saturday auf.

Café Treibgut: DJ Nick Groove, DJ Mützang und DJ Chris R. legen am Sonnabend ab 19 Uhr zur Summer Closing Party im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 auf.

Ellen Noir: Ein „Super Rave“ beginnt am Sonnabend um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof auf dem Programm. House, Trance und Techno der 90er und 2000er werden von Da Hool, DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard präsentiert. „Hard Times“ brechen am Montag um 22 Uhr mit Minurpen, Eycr, Reisegruppe Kaoz, Fabitekk, Brain Cracker, Q.A. Medialis, Beat Stroganow, DJ Decline, Killer und Mücke an.

Festung Mark: Die „90er & 200er Party“ mit Mütze Katze beginnt am Sonnabend um 22 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall. Mit dabei sind DJ Alex Ninow, Sunshine und O'Brian.

Factory: „Forever young Die 80’s Party“ und ein Depeche Mode Floor werden am Sonnabend ab 23 Uhr in der Factory in der Karl-Schmidt-Straße 42, Anfahrt über die Sandbreite, geboten. „Project Magdeburg“ heißt eine Party am Montag ab 22 Uhr. Karten gibt es nur online unter bit.ly/projectmagdeburg,

Insel der Jugend: Die Nacht zum Sonntag ist ab Sonnabend 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 mit „Blockbeats“ überschrieben. Hip-Hop. Trap und Afro spielen Scooby B und DJ Sley, Techno gibt es von Technoromantika, Archiveollie, Esl Herb und Betto. Montagabend ist unter dem Titel „Szene Hilft - 5 Years later“ auf dem einen Floor DnB mit Stumbleton, plaschunique und DerDude, auf dem anderen Techno mit Bleu D´Qu, Dante und Rasch angesagt.

Geheimclub: „Never Stop“ heißt es um Mitternacht in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Benjo, Zisko und Hermann Bässe legen auf dem einen, Aemute, D und Baker und Gewagt und Massgeschneidert auf dem anderen Floor auf.

Luises Garten: „Metamoprphosis“ heißt es am Sonntag von 16 bis 22 Uhr in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall. Musik haben A7, Maradoca sowie Gewagt und Massgeschneidert dabei.