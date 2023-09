Was ist los in Magdeburg?

Magdeburg - Klassische Musik und ein Orgelkonzert, Kindertheater, Geschichte, Kaiser-Otto-Fest, Herbstmesse, Kabarett, ein Terrassenkonzert und eine Wanderung - der Magdeburger Veranstaltungskalender bietet auch am Sonntag, 1. Oktober 2023, ein vielfältiges Programm, aus dem die Volksstimme auf dieser Seite Freizeittipps zusammengetragen hat.

Für die Partys in den Magdeburger Clubs gibt es eine eigene Seite. Und zu den Freizeittipps für Samstag, den 30. September 2023, geht es hier.

Klassik: Werke für Gesang, Cembalo und Orgel im Gesellschaftshaus

Kaum einer seiner Zeitgenossen vertonte in Liedern, Arien und Kantaten so geistreich und vielgestaltig deutsche Lyrik wie Georg Philipp Telemann. Den Witz, den seine Dichter ihren Texten verliehen, beförderte der Komponist mit musikalischer Raffinesse und Verve. Lara Morger, Sonderpreisträgerin des 12. Internationalen Telemann-Wettbewerbs für Gesang, und die niederländische Cembalistin Kris Verhelst bringen ausgewählte Werke dieses selten zu hörenden Œuvres am Sonntagvormittag im Gesellschaftshaus zu Gehör.

Mezzosopranistin Lara Morger wurde in der Schweiz geboren und begann ihre musikalische Ausbildung auf der Violine und dem Fagott, bevor sie sich ganz dem Gesang zuwandte. Heute tritt sie in der Schweiz, in Deutschland, Spanien und Frankreich sowohl in Opernproduktionen als auch konzertant und kammermusikalisch auf. Kris Verhelst konzertiert in ganz Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan sowohl auf historischen Tasteninstrumenten als auch auf modernen Kopien. Ihre Interpretationen spiegeln stets ein gründliches Verständnis und tiefen Respekt für die spezifischen Qualitäten jedes einzelnen Instruments.

Die 590. Sonntagsmusik beginnt am 1. Oktober um 11 Uhr unter dem Titel „Singen ist das Fundament“ mit Lara Morger und Kris Verhelst im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Führung durch Otto-Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Wie Kaiser Otto in den vergangenen Jahrhunderten wahrgenommen wurde - dies ist Thema für eine Sonderausstellung im Kulturhistorischen Museum Magdeburg. Dieses befindet sich in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Diesen Sonntag um 11 Uhr steht nun eine Sonntagsführung "Welche Taten werden Bilder" an. Ein Mitglied des Kuratorenteams erläutert Exponate. Zum regulären Eintritt kommen fünf Euro pro Person für die Teilnahme hinzu.

Winterorgelpunkt mit Stephan Rommelspacher in der Kathedrale St. Sebastian

Der Winterorgelpunkt 2023 bietet Konzerte in der Kathedrale St. Sebastian. Diese befindet sich in der Max-Josef-Metzger-Straße. Beginn ist sonntags um 16 Uhr.

Dieses Mal geht es um musikalische Raritäten. Es spielt Stephan Rommelspacher aus Leipzig.

„Wolf“ nach Saša Stanišić auf der Bühne am Magdeburger Schauspielhaus

„Wolf“ – ein Stück nach dem Roman von Saša Stanišić in der Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché steht am Sonntag um 16 Uhr auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus.

Lesen Sie auch die Rezension zu „Wolf“ in der Magdeburger Volksstimme

In dem Stück muss ein Junge, der gegen seinen Willen in ein Ferienlager geschickt wird, sich gegen verständnislose Betreuer und einen Rowdy behaupten.

Kaiser-Otto-Fest im Magdeburger Stadtzentrum

Der Klang mittelalterlicher Marktsackpfeifen und Trommeln ist in allen Ecken zu hören. Dutzende Künstler sind auf dem Kaiser-Otto-Fest unterwegs und sorgen an verschiedenen Plätzen für ausgelassene Feststimmung. Spontane Vorführungen an allen Ecken lösen in diesem Jahr das festes Programm ab. So sind Überraschungen garantiert.

Das 13. Kaiser-Otto-Fest mit Markttreiben, Theater, Konzerten, Artistik und anderem läuft vom 29. September bis 1. Oktober im Domviertel rund um Kloster Unser Lieben Frauen, Fürstenwall, Möllenvogtei, Remtergang und Bastion Cleve. Samstag ist von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Großer Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Deutschlands nachweisbar ältestes Volksfest findet alle Jahre wieder in Magdeburg statt: Es ist seit der Ersterwähnung 1010 die nunmehr 1012. Herbstmesse, die im Verlauf der Jahrhunderte häufig ihren Namen wechselte. Geöffnet ist mittwochs, donnerstags, freitags ab 15 Uhr, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Zusätzlich wird am 2. und 3. Oktober geöffnet.

Egal, ob man sie „Mauritiusfest“, „Fest der Herren“, „Herrenmesse“, „Magdeburger Messe“ oder „Herbstmesse“ nannte – es war immer ein Ort des Frohsinns, der Belustigung, des Vergnügens, des Handels und des guten Geschmacks. In diesem Jahr findet die Herbstmesse bis 15. Oktober statt. Das Riesenrad ist vier Wochen nicht nur das weithin sichtbare Wahrzeichen der Messe, sondern garantiert auch einen tollen Rundblick. Der Magdeburger Schaustellerverein VSG selbst bietet wieder viele Attraktionen auf der Herbstmesse - dem größten Volksfest der Elbestadt. So dürfen sich Rummelfans freuen auf die Großfahrgeschäfte „Radio Station“, „Musikladen“, „Magic“, „Street Fighter“, „Time Machine“ und „Aqua Velis“.

Das Abenteuer des Pinocchio im Einewelthaus

Kindertheater: Das Märchen „Das Abenteuer des Pinocchio“ nach dem Werk des italienischen Autors Carlo Collodi gezeigt wird in deutscher und russischer Sprache am Sonntag um 12 Uhr im Einwelthaus in der Schellingstraße 3 bis 4 aufgeführt.

Das Märchen zeigt den Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen und vermittelt traditionelle Werte wie Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Bildung und Fleiß. An dem Theaterstück sind Kinder und Jugendliche, Erwachsene sowie die Geflüchtete beteiligt.

Terrassenkonzert mit Jan Kubon und Pedro Querido vor dem Café Flair

Jan Kubon und Pedro Querido geben am Sonntag ab 14 Uhr ein Terrassenkonzert am Café Flair im Breiten Weg 21 in Magdeburg. Seit einigen Jahren begeistern die beiden mit ihren eigenen Songs als Duo.

Von Folk über bluesige Klänge bis zu einer Prise Jazz und Progressive, Pop mit Referenzen an große Musiker - ihre Musik ist geprägt von Herz, Leidenschaft und Können. Neben ihren eigenen Stücken verwöhnen sie euch mit Songs aus der großen Welt des Folk und Blues, sowie Klassikern der 60er und 70er Jahre von Legenden wie Bob Dylan, Neil Young, Nick Drake, den Beatles und The Band.

Enrico Scheffler und Ensemble präsentieren die größten Hits von Udo Jürgens im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Sonntag präsentieren Enrico Scheffler und Ensemble die größten Hits von Udo Jürgens im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8a. Beginn ist um 15 Uhr.

Das musikalische Erlebnis führt das Publikum auf eine Reise zu bekannten Orten und Geschichten, begleitet von Udo Jürgens' unvergesslichen Melodien. Hits wie „17 Jahr, blondes Haar“, „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“, „Aber bitte mit Sahne“, und „Vielen Dank für die Blumen“ stehen auf dem Programm und laden zum Mitsingen und Mitklatschen ein.

„Kabarett am Abgrund“ im „... nach Hengstmanns“ in Magdeburg

Die Kulturlandschaft in Deutschland erlebt momentan eine Krise - Pandemie, Inflation und Krieg in Europa. Keiner weiß, was morgen gilt und jeder hält, wegen der steigenden Kosten sein Geld zusammen. Das ist der Stoff für „Kabarett am Abgrund“ mit Heiko Herfurth, sowie Tobias und Franziska Hengstmann am Sonntag um 17 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.