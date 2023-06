Auch am Sonntag, 18. Juni 2023, bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg Vielfalt. Die Volksstimme hat Ideen zusammengetragen.

„Heinz – Der Kunstmarkt“ lockt am Sonntag in den Buckauer Engpass in Magdeburg.

Magdeburg - Ein Kunstmarkt, mehrere Konzerte, ein Sportfest und Schauspiel - auch am Sonntag, 18. Juni bietet der Veranstaltungskalender in Magdeburg Vielfalt. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen zum Ausgehen zusammengetragen. Wer in den ganz frühen Morgenstunden des Sonntags noch etwas sucht, wird möglicherweise auf der Extra-Seite mit den Partys in Magdeburger Clubs fündig. Und zu den Tipps für Sonnabend, den 17. Juni 2023, geht es hier.

Auch interessant: Zu vielen Veranstaltungen in Magdeburg und Umgebung gibt es Eintrittskarten bei biberticket.

„Heinz – Der Kunstmarkt“ im Buckauer Engpass

Im Buckauer Engpass – der Passage der Schönebecker Straße in dem Stadtteil zwischen Gertraudenkirche und Thiemplatz abseits der Hauptstraße und der Straßenbahn, bietet zum neunten Mal den urbanen Raum für „Heinz – Der Kunstmarkt“. Termin ist Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Besucher treffen an diesem Tag auf Kunst und Künstler, und das Zentrum des Stadtteils verwandet sich in ein großes Freiluftatelier.

60 Künstler wollen bei dieser Gelegenheit Einblicke in ihre Arbeit geben. Es erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an Kunstgattungen und -techniken, darunter Malerei, Radierung, Assemblage, Aquarell, Collage, Plastik, Skulptur und Druckkunst.

Das Rahmenprogramm bietet Abwechslung. Der Tag beginnt mit einem Tango-Gottesdienst in der Kunstkirche zum Heinz. Ab 10 Uhr können die Besucher Susanne Hofmann (Violine) und Sora Yu (Klavier/Orgel) in der „St. Gertrauden“-Kirche, Schönebecker Straße 17, erleben. Um 15 Uhr werden Sonny Thet (Cello) und Gregor Schienemann (Gitarre) Musik von Pop bis Klassik in der Kirche erklingen lassen, und um 18 Uhr lädt der Kammerchor Laudate zu einem Konzert mit Dvoraks „Messe D-Dur“ ein.

Ab 11 Uhr stehen nicht nur die Künstler im Engpass den Besuchern bereit, sondern es gibt auch zahlreiche Musik- und Kulturacts entlang der Straße. Eine der neuesten Formationen aus Buckau ist „Miss April“. Mit Antje Mehnert als Frontfrau bieten sie den Besuchern eine charmante Kombination aus stimmgewaltigem Gesang und einer Prise Jazz - groovy und moody. „Miss April“ wird um 12 Uhr und 14 Uhr vor der „St. Gertrauden“-Kirche auftreten. Danach wird es frech und spritzig mit den „Fabelhaften Buckau Boys“. Ab 16 Uhr bringen sie die Energie des Deutschrocks vor der Kirche zum Ausdruck.

Am anderen Ende des Engpasses, in der Nähe des Wendehammers, gibt es eine kleine, feine Singer/Songwriterbühne, auf der „FRE eUS“ mit dem amerikanischen Sänger Dave Ian Naranjo (ab 11 Uhr) und das Duo „Under Bridges“ (13 und 15 Uhr) auftreten werden. Letzteres Duo eroberte bereits im vergangenen Jahr die Herzen der Heinz-Besucher.

Neben der musikalischen Kunst präsentiert Heinz in diesem Jahr auch die Erzähler des Vereins „Siebenmeilenworte“, die sich der kreativen Arbeit mit Worten verschrieben haben. Die Erzähler verzaubern die kleinen Besucher auf dem Kirchberg an der St. Gertrauden-Kirche mit fantasievollen Märchenerzählungen.

„Das schöne Leben. Tropical Space Station“ in Neu-Olvenstedt

Die Theatergruppe „bühnenfrei“ ist am Sonnabend und am Sonntag jeweils ab 19 Uhr im Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167 zu Gast. Ihr Stück „Das schöne Leben. Tropical Space Station“ erforscht den Mikro- und Makrokosmos des menschlichen Triebs und technologischen Fortschritts.

Es erzählt von einer Familie, die den Individualismus überwinden und sich wiederverbinden möchte, sowie von einem Wissenschaftler und einem Unternehmer, die gemeinsam zur Internationalen Raumstation reisen, um die „Zukunft der Menschheit“ zu erkunden. Durch die Verknüpfung beider Handlungen werden Machtdynamiken und die Ethik des gemeinsamen Lebens aufgedeckt, sowohl innerhalb der Familie als auch jenseits der Erde.

Ausflug ins Frankreich des Barock im Magdeburger Gesellschaftshaus

In Paris gab es kein „Zimmermannsches Kaffeehaus“ wie in Leipzig, wo Bach seine weltlichen Werke sogar mit Pauken und Trompeten vor einem größeren Publikum aufführen konnte. Stattdessen gab es zahlreiche kleinere Salons, „Ruelles“ und Messen mit improvisierten Holzbühnen, Tanz und Musik. In Anlehnung daran lädt Cembalistin Anne-Catherine Bucher am Sonnabend unter dem Titel „Café Baroque“ zu einer spannenden Entdeckungsreise durch die französische Barockmusik in ihren musikalischen Salon ein. Auf dem Programm stehen Stücke von François Couperin, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti, Jacques Duphly und von Claude Balbastr.

Anne-Catherine Bucher spielt französische Barockmusik am Cembalo. Das Konzert findet am Sonnabend im Gesellschaftshaus statt. Foto: Ines Rebelo de Andrade

Anne-Catherine Bucher hat Cembalo und Basso Continuo bei Michèle Dévérité, Robert Kohnen, Françoise Lengellé und Huguette Dreyfus studiert. In den vergangenen Jahren hat sie im Rahmen ihrer musikwissenschaftlichen Arbeit innovative Konzertformen entwickelt, um ein möglichst breites Publikum anzusprechen.

Orgelpunkt im Magdeburger Dom mit Christophe Guida

Ein Konzert der Reihe „Orgelpunkt“ im Magdeburger Dom steht unter dem Titel „Atmosphère“. Dieses Mal zieht Christophe Guida aus Marseille die Register.

Auf dem Programm stehen von Fanny Mendelssohn das Prélude pour Orgue F-Dur, von Georg Böhm „Herr Jesu Christ, dich zu uns wend“ aus der Organ sonata Nr. 3 A-Dur, von August Gottfried Ritter die Sonate Nr. 2 e-Moll, von Cécile Chaminade die Offertoire la Madone aus „Das heilige Kirchenschiff“, von Elsa Barraine Prélude et Fugue g-minor, von Nadia Boulanger das Pièce sur des airs populaires flamands und von Gerard Bunk die Passacaglia a-Moll.

Christophe Guida ist Jahrgang 1982. Mit 22 Jahren wurde er zum Titularorganisten der Basilika des Heiligen Herzens von Marseille ernannt. Er ist bestrebt, dieses Instrument bekannter zu machen und zu „entstauben“, indem er es mit Musikgenres in Verbindung bringt, in denen man es nicht unbedingt erwartet, wie Elektro, Jazz oder Pop.

Das sechste Konzert der Reihe „Orgelkunst“ beginnt am Sonntag, 16 Uhr, im Magdeburger Dom. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

„Bock auf Sport Sommerfest“ in der Festung Mark

Zum 5. Mal findet am Sonntag von 15 bis 18 Uhr das „Bock auf Sport Sommerfest“ in der Festung Mark statt. „Stellt eure Fähigkeiten unter Beweis bei der Familienolympiade oder tobt euch bei zahlreichen Sportattraktionen wie Fußballdart, Bungeetrampolin aus. Trefft namhafte Magdeburger Sportler“, heißt es in der Einladung.

Zu Beginn gibt es das Familienkonzert „Das fliegende kunterbunte Karussell“ von Martin Rühmann und neue Nachbarn. Außerdem sind Zauberer Alf Kubczyk sowie Kids der Villa Wertvoll mit einer Kostprobe aus ihrem Showprogramm zu Gast. Mit dabei sind unter anderem auch die Superhelden vom „Kostümfritze“, ein Mitmachangebot des Zirkuspädagogen Michael Prosi, Kinderschminken, eine große Bungeeanlage.

Chor- und Instrumentalmusik in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Ein Konzert mit Chor und Instrumentalgruppen des Kirchspiels Süd beginnt am Sonntag in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz im Stadtteil Sudenburg. Beginn ist um 17 Uhr.

Mit dabei ist auch die Gruppe „Cantabile“.

Akademisches Orchester der Otto-von-Guericke-Universität spielt in der Petrikirche

Am Sonntag beginnt das Sommerkonzert des Akademischen Orchester der Otto-von-Guericke-Universität in der St. Petri Kirche in der Neustädter Straße 4. Beginn ist um 18 Uhr.

Unter Leitung des Dirigenten Mauro Mariani erklingen die „Italienische“ Sinfonie von Felix Mendelssohn Bartholdy und die „Londoner“ Sinfonie von Joseph Haydn. Auf dem Programm steht aber auch Filmmusik.

Kakteen und andere Trockenheitsspezialisten sind Thema in den Gruson-Gewächshäusern

Am Sonntag veranstalten die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b den nächsten thematischen Rundgang. Im Mittelpunkt stehen diesmal Anpassungen von Kakteen und anderen Pflanzen an Wassermangel. Beginn ist um 15 Uhr.

Der Gärtner Hans Mackrodt erklärt während der Führung, mit welchen ausgeklügelten Strategien Kakteen, Lebende Steine, Zwiebelpflanzen und andere Gewächse längere Trockenzeiten überstehen. Zurzeit sind besonders viele Kakteen und andere sukkulente Pflanzen in Blüte. Der Rundgang kostet einschließlich Eintritt 4,50 Euro. Reservierungen sind unter Telefon 4042910 möglich.

Messe von Antonin Dvořáks in der Magdeburger Gertraudenkirche

Antonin Dvořáks Messe D-Dur erklingt am Sonntag um 18 Uhr in St. Gertrauden in der Schönebecker Straße 17. Es singt der Kammerchor Laudate unter Leitung von Thorsten Fabrizi. Die Orgel spielt Jihoon Song.