In Magdeburg bietet jeder Tag Programm aus Kultur und Unterhaltung. Die Volksstimme hat Tipps für Sonnabend, den 17. Juni 2023, gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Sonnabend von Blümchen bis Chorkonzert

Magdeburg - Theater und Konzerte, Party und Kabarett - Magdeburg bietet auch am Sonnabend, 17. Juni 2023, ein umfangreiches Programm aus Kultur und Unterhaltung. Di Volksstimme hat auf dieser Seite Ideen aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen. Für die Partys in den angesagtesten Clubs in Magdeburg gibt es eine eigene Seite. Und zu den Tipps für Freitag, den 16. Juni 2023, geht es hier.

Stars der 1990er Jahre kommen am Sonnabend in den Elbauenpark

Am Sonnabend verwandelt sich der Elbauenpark in eine Partylocation. Hier findet das 90er- Jahre-Open-Air statt.

Geplant sind die Auftritte von Musikern, die das Gefühl der 1990er Jahre mitgeprägt haben. Mit dabei ist Jasmin Wagner. Sie wurde mit deutschsprachigen Liedern der Genres Happy Hardcore und Eurodance unter dem Künstlernamen Blümchen in den 1990er Jahren bekannt, verkaufte Millionen Platten und erhielt diverse renommierte Musikpreise wie den Echo. Zu ihren Erfolgstiteln zählen „Herz an Herz“, „Boomerang“ und „Kleiner Satellit“. Wagner gilt als die erfolgreichste deutsche Solokünstlerin der 1990er Jahre.

Mit dabei ist auch das Duo „2 Unlimited“ mit Ray Slijngaard und Anita Doth. Zu ihren Hits aus dem Genre des Eurodance zählen „No Limit“ und „Let the Beat Control Your Body“. Ebenfalls in Magdeburg dabei ist Oli P. Erfolg hatte er insbesondere mit seiner Version des Herbert-Grönemeyer-Songs „Flugzeuge im Bauch“ und mit einer Version von Peter Maffays „So bist du“.

Angekündigt ist für das Open Air auch die Eurodance-Band Culture Beat. Ihr größter Hit war „Mr. Vain“. Für die Veranstaltung ebenfalls angesagt haben sich LayZee fka Mr. President sowie Marc Terenzi und Jay Kahn.

2. Volksbad-Festival mit Workshops, Musik und Debatte

Das 2. Volksbad-Festival präsentiert am 17. Juni im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 drei Konzerte: Lin ab 17 Uhr mit ebenso tanzbarem wie politischem Elektopop aus Berlin, Älice mit Reggaeton und Hamburg-Rap-Einflüssen als Verbindung von Emotionen und Tiefgründigkeit ab 20 Uhr sowie das RnB-Duo freekind um 21 Uhr. Im Anschluss stehen die DJ-Sets von DJ Elisabeth Franz und VanDuschka auf dem Programm.

Neben Musik steht auch die Debatte auf dem Festival-Plan. Auf dem Podium diskutieren verschiedene Gäste über die Sichtbarkeit von Frauen, Lesben, intergeschlechtlichen, nicht-binären, trans- und agender Personen in der Musikwelt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Die Ausstellung „Femmage“ von Ada Greifenhahn porträtiert entsprechend Menschen und setzt ein Zeichen für Gleichstellung und Wertschätzung.

Es gibt ab 13 Uhr bereits mehrere Workshops. Unter anderem geht es dabei um Kickboxen, Muay Thai, Textilkunst und Makramee.

Hans-Günther Pölitz mit Solostück in der Magdeburger Zwickmühle

„Pölitz allein im Haus“ steht für Sonnabend auf dem Spielplan des Kabaretts Magdeburger Zwickmühle im Breiten Weg 2a. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, erinnerte sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ und dachte: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht.“

Kabarett mit Hengstmanns im Technikmuseum

Kabarett: Kleine Dinge sind es manchmal, die den Gang der Geschichte bewegen. So ist es Franz Branntwein aus dem Universum an Figuren im Hengstmann-Kabarett, der im Mittelpunkt des diesjährigen Sommertheater-Boulevardkabaretts im Technikmuseum steht, ergangen.

Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr bis 17. Juni, am 22. und 23. Juni, vom 29. Juni bis 1. Juli, vom 6. bis 8. Juli, vom 12. bis 15. Juli und vom 18. bis 22. Juli sowie jeweils um 17 Uhr am 25. Juni und 2., 9. und 16. Juli statt.

Chor „Singkreis Magdeburg“ tritt in der Wallonerkirche auf

Der „Singkreis Magdeburg“ gestaltet am Sonnabend die letzte „Magdeburger Motette “ vor der Sommerpause. Das Konzert im Hohen Chor der Wallonerkirche in der Neustädter Straße 6 beginnt um 16 Uhr. Seit 2001 obliegt die künstlerische Leitung des Chores Stefan Gericke. Unter seiner Führung hat der Chor sein Klangbild ständig erweitert und in vielfältigen Konzerten seine Fähigkeit zur Interpretation der verschiedensten Chorwerke unter Beweis gestellt.

Das Repertoire umfasst Kantaten und Motetten Magdeburger Komponisten des 16. bis 18. Jahrhunderts, z.B. Martin Agricola, Gallus Dreßler, Johann Heinrich Rolle oder Georg Philipp Telemann, aber auch internationale Vokalmusik der Renaissance und des Barocks von Komponisten wie Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler, Giovanni Gastoldi, Michael Praetorius und anderen sowie À-capella-Chorsätze und orchesterbegleiteten Werken von der Romantik bis zur Gegenwart. Der Eintritt ist frei.

3. Magdeburger Tango-Nacht in der Nicolaikirche und auf dem Nicolaiplatz

Die 3. Magdeburger Tango-Nacht beginnt am Sonnabend um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche im Nicolaiplatz. Geboten wird an diesem Abend aber auch Musik von Johann Sebastian Bach: Judith Brandenburg spielt zunächst „Pater noster Tango“, und es erklingt Johann Sebastian Bachs Kantate „Brich den Hungrigen dein Brot“.

Anschließend wird auf dem Moritzplatz – bei Regen in der Kirche – Tango getanzt. Mitwirkende sind auch das Tangoorchester Fracanapa, das Streichorchester Cameratango, Emilie Renard Mezzosopran und die Biederitzer Kantorei.

Zwei Konzerte und eine Party in der Magdeburger Festung Mark

Ein umfangreiches Programm bietet die Festung Mark im Hohepfortewall am Sonnabend. Es gibt zwei Konzerte und eine Party.

Seit 1998 besteht Starfucker als professionelle Rolling Stones Coverband. Mit über 2000 erfolgreichen Konzerten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Belgien ist Starfucker die meist gebuchte Rolling Stones Tributeband Deutschlands. Der charismatische Frontmann Mike Kilian ist selten um einen frechen Spruch verlegen. Erleben können das heute Abend ab 20 Uhr die Besucher der Festung Mark im Hohepfortewall.

Beeinflusst vom Rock’n’Roll der 1940er und 1950er Jahre lässt sich der musikalische Stil von Hot Jumpin’ 6 als bläserlastigen Jump Blues, Rhythm’n’Blues und Early Rock ’n’ Roll beschreiben, aber auch Rockabilly und 60's-Soul finden Einfluss in ihre Musik. Das musikalische Repertoire von Hot Jumpin’ 6 besteht aus Eigenkompositionen, welche von Joey JB Carter und Sascha „Real Gone“ Körner geschrieben werden und gut ausgewählten Coverversionen. Ein Konzert gibt Hot Jumpin’ 6 am Sonnabend um 20 Uhr.

Eine Party unter dem Titel „Classic Rock Night“ ist in der Festung Mark am Sonnabend angesagt. Beginn ist um 22 Uhr. Karteninhaber für das Rockpicknick oder Starfucker erhalten kostenlosen Eintritt zu dieser After Show Party, es können aber auch separat Tickets erworben werden.

„Odyssee: Buch von Homer“ zum letzten Mal in dieser Spielzeit im Magdeburger Schauspielhaus

Letztmals in dieser Spielzeit wird am Sonnabend im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 das Stück „Odyssee: Buch von Homer“ aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Das von Bastian Reiber inszenierte Schauspiel richtet sich an Zuschauer ab zwölf Jahren und beschäftigt sich nicht mit der Reise des antiken Helden, sondern vielmehr mit dem, was in Homers Werk unbeachtet bleibt: die Wartezeit der zuhausegebliebenen Frauen auf die Rückkehr Odysseus'. Es handelt sich um die letzte Vorstellung in der zu Ende gehenden Spielzeit. Für die neue Theatersaison findet sich bislang ein Termin im Spielplan: Für Sonntag, den 15. Oktober, um 18 Uhr.

„Das schöne Leben. Tropical Space Station“ in Neu-Olvenstedt

Die Theatergruppe „bühnenfrei“ ist am Sonnabend und am Sonntag jeweils ab 19 Uhr im Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167 zu Gast. Ihr Stück „Das schöne Leben. Tropical Space Station“ erforscht den Mikro- und Makrokosmos des menschlichen Triebs und technologischen Fortschritts.

Es erzählt von einer Familie, die den Individualismus überwinden und sich wiederverbinden möchte, sowie von einem Wissenschaftler und einem Unternehmer, die gemeinsam zur Internationalen Raumstation reisen, um die „Zukunft der Menschheit“ zu erkunden. Durch die Verknüpfung beider Handlungen werden Machtdynamiken und die Ethik des gemeinsamen Lebens aufgedeckt, sowohl innerhalb der Familie als auch jenseits der Erde.

Rock mit den Kellergeistern in der Sudenburger Feuerwache

Die Kellergeister sind am Sonnabend ab 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Haberstädter Straße 140 zu erleben.

Die Kellergeister sind eine Magdeburger Rockband. Bereits 1964 gründete sich die Gruppe als Schülerband. Ab den 70er Jahren tourten die Kellergeister durch die ehemalige DDR. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder Umbesetzungen der Bandmitglieder. Nach der Wende wurde es zunächst ruhig um die Kellergeister. 1993 gab es aber ein Comeback. Die Band spielt hauptsächlich Rockklassiker der 70er und 80er Jahre.