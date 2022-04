Ausgehen und Feiern in Magdeburg: Wo gibt es Parkplätze und Taxis in der Innenstadt?

Das eigene Auto oder doch lieber ein Taxi nehmen - eine Frage, wenn man zum Feierabend in Magdeburg ausgehen möchte. Alle Informationen zum Thema Parken und Taxi in Magdeburgs Altstadt.

Wo bekommt man in Magdeburgs Innenstadt ein Taxi? Eine Übersicht.

Magdeburg - End´lich Feierabend! Es soll am Abend einmal für einen schnellen Einkauf oder gemütliches Date in die Altstadt von Magdeburg gehen? Doch die Suche nach einem Parkplatz gestaltet sich schwierig. Eine Übersicht von Parkplätzen und Taxiständen in der Innenstadt der Landeshauptstadt.