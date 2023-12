Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in Clubs am Silvesterwochenende

Magdeburg - Das extralange Weihnachtswochenende wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Gewagt und Maßgeschneidert legen diesen Freitag ab 21 Uhr im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 87 auf. Loungsmusic ist am Sonnabend ab 23 Uhr angesagt.

Flower Power: Dienstags bis Sonntags gibt es im Flower Power im Breiten Weg 252 Musik. Die DJs legen jeweils ab 21 Uhr auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.

Boys’n’Beats: Eine „Havana Club Night“ beginnt diesen Freitag um 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für schule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. Für Sonntagabend ab 22 Uhr ist der „Colorful New Year’s Eve“ angesagt.

Down Town Club: Diesen Freitag um 23 Uhr gestaltet DJ Peppermint das Programm für „Hip Hop Goes To The Next Year“ im Down Town Club im Breiten Weg 227. Die „Silvester Warm Up Party“ mit DJ Winter beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr. Für Sonntag ab 23 Uhr ist „Die Mega Silvesterpause“ mit DJ Serv und DJ Vendetta angesagt.

Prinzzclub: In der Halberstädter Straße 113a ist für diesen Freitag ab 23 Uhr die Party „Wyld“ geplant. DJ Big A hat Hip-Hop, Black, Deutschrap und Amapiano dabei.

Baracke: Eine Party mit Chartmusik ist am Sonnabend ab 23 Uhr im SC Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz gefeiert. Am Sonntag beginnt eine Silvesterparty zur gleichen Zeit.

Buttergasse: Am Sonntag ab 21 Uhr sorgt DJ Toni Winter in der Buttergasse im Alten Markt 13 zum „New Years Eve“ für die Musik. Ab 1 Uhr sind die BuGa Residents an der Reihe.

Café Treibgut: Best of House und Club trifft am Sonntag, 21 Uhr, im Café Treibgut auf Schlager Remix und Original in der Werner-Heisenberg-Straße 45 im Wissenschaftshafen. Mützang und DJ Kas sorgen für den Musikmix.

Factory: „Magdeburgs größte Silvesterparty“ hat die Factory in der Sandbreite 2 den Sonntagabend überschrieben. Beginn ist um 21 Uhr. Gespielt werden Alltime Classics, Charts und Partyklassiker.

MAW: „Jahreswechsel im Werk“ heißt es am Sonntag ab 22 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 77. Auf dem einen Floor legen Bizarro und DJ Ritalino als European Tribe Mafia sowie Lÿbra, Bratanova33, RuppiDieKatz, CRS, Mané und HNDHRZ auf, auf dem anderen STRISC. Chris Rinox, Benjamin Wolligandt, Unterkracher, Rot, - dyrOFF und TripToTechno.

Geheimclub: Im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 steht die Nacht zum Montag unter dem Titel „8 Jahre Geheimclub“. Beginn ist am Sonntag ab 23 Uhr.

Insel der Jugend: Die „Nacht der guten Vorsätze“ beginnt zu Silvester um 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Auf dem DnB-Floors legen DJ Taip und DerDude, auf dem Residents-Floor Twinpitchers, Berndt Bechstein, Guzmán und Dan Cero und auf dem 90s-Trash-Floor Klaus Lörrach und Christian Bradel auf.

Ausverkauft sind die Partys in der Festung Mark und im schauspielhaus.