Partys am ersten Wochenende des Jahres 2024 - das Angebot der Magdeburger Clubs ist vielfältig.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in Clubs am ersten Wochenende 2024

Ausgehen am 5., 6. und 7. Januar

Am Wochenende wird getanzt.

Magdeburg - Das erste Wochenende des Jahres in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Barsol: Die „Your“ Night im Barsol in der Otto-von-Guericke-Straße 86 beginnt diesen Freitag um 21 Uhr. Für die Musik sorgt Andy Becker. Am Sonnabend ab 21 Uhr bringt Sunshine elektronische Musik auf die Tanzfläche.

Ellen Noir: Ein „DJ Decline Birthday Bash Weekend Rave“ beginnt diesen Freitag um 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Hardtekk, Tekk, Hardtechno und Uptempo legen am ersten Tag Eycer, Fabitekk, Cheapex, Bassbilanz, Echse, Junkzz, Apollon, Benny R., Klangkasper, Pitti Pepp, Skg, Schickzo, Krause, Fehlfunktion, Setrixx, Togs, Trypsin, Sylas und Abfakker auf. Am Sonnabend stehen auf dem einen Floor Hardtechno und Techno, auf dem anderen Tekk, Techno und Hardtechno im Fokus. Mit dabei sind Luzzifer, Cracky Koksberg, Kannadiss, Poision Ivy, Massakker, Pitti Pepp, Babbax, Beat Stroganow, Psycho Devils, Sebastian Recklebe, DJ Bacard, Beam, Falki, Deejay Pi und DJ Decline.

Boys’n’Beats: House, R’n’B, 80er und Charts erklingen diesen Freitag ab 23 Uhr bei „Celebrate“ im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben, in der Liebknechtstraße 89. Die „Celebrate“-Reihe soll nicht zuletzt den Geburtstagskindern des Monats eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Zur „Turn Up The Music“ am Sonnabend ab 23 Uhr wird „das Beste aus dem letzten Jahrhundert“ von der Schallplatte gespielt.

Down Town Club: Blackmusic, 808 und Deutschrap mit DJ Coop bietet der Down Town Club im Breiten Weg 227 diesen Freitag ab 23 Uhr. Am Sonnabend ab 23 Uhr beginnt eine Neujahrsparty. Di Nacht gestaltet dann DJ Leon Krott.

Prinzzclub: DJ Sicstyle legt diesen Freitag ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter straße 113a zum „Savage“ Hip-Hop, Afrobeats, Amapiano, Latin und Deutschrap auf. DJ Seth gestaltet Tags darauf ab 23 Uhr eine Party unter dem Titel „90s and 2000er Kids“.

Buttergasse: In der Buttergasse im Alten Markt 13 stehen diesen Sonnabend ab 22 Uhr O-Prime and Paul Powerz an den Reglern. Sie legen unter dem Titel „One Love Saturday“ auf.

Insel der Jugend: Eine große Bandbreite von Indie Pop über Pop der 80er, NDW, Disco und Postpunk werden am Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf zwei Floors gespielt. Der Abend wird unter dem Label der King Kong Kicks gestaltet.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im legendären Magdeburger Studentenclub Baracke auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität am Universitätsplatz. Geboten wird auch an diesem Abend aktuelle Chartmusik.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock ’n’ Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. Hier legen von Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr. DJs legen dann etwa ab 21 Uhr Musik auf.