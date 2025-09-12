Zu der jüngsten Eröffnung eines neuen Tattoo-Studio in Biederitz hat Bürgermeister Kay Gericke persönlich gratuliert.

Gemeindebürgermeister Kay Gericke gratuliert Tatowiererin Isabella Hohensee zum Start in die Selbstständigkeit.

In den letzten Wochen und Monaten ploppten neue Gewerbe in der Ortschaft Biederitz wie Pilze aus dem Boden.

Erst eröffnete nach einer Post-Durststrecke Miriam Hoppe das neue Post-Kaffee in der Karl-Marx-Straße, im Anschluss folgten etliche weitere.

Thai-Massage, Podologin, Kosmetikstudio in Biederitz, nun auch wieder Buchhändler

Die Thai-Massage von Pataran Wulf zog von der ehemaligen Gemeindeverwaltung in Heyrothsberge nach Biederitz. Den ehemaligen vier Wände der ehemaligen Pool-Ikone Matthias Pütsch hauchte die Podologin Nicole Jörger neues Leben ein.

In der Harnackstraße eröffnete nun jüngst noch ein neues Kosemtikstudio und Buchhändler Peter Theiß ist nach einer Gesundheitspause auch zurück in der Bahnhofsstraße.

Nun hat sich auch Tätowiererin Isabella Hohensee ein Herz genommen und startete vor Kurzem in die Selbstständigkeit.

Gemeindebürgermeister Kay Gericke ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, der Jungunternehmerin persönlich alles Gute für den Start zu wünschen.