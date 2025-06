Die Netflix-Realitydoku „Kaulitz& Kaulitz“ geht in die zweite Runde. Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz, die mit ihrer Band Tokio Hotel in Magdeburg bekannt wurden, zeigen Einblicke in ihr Leben mit Partys, Glamour, Jetset-Leben sowie Liebeskummer und Trauer. Die Volksstimme hat in die ersten Folgen reingeschaut.

Kaulitz & Kaulitz: Exklusive Einblicke in die neuen Folgen ihrer Netflix-Serie

Foto: Courtesy of Netflix

In der zweiten Staffel "Kaulitz & Kaulitz" geben die Magdeburger Zwillinge Bill (links) und Tom Kaulitz wieder private Einblicke. Sie haben sich acht Monate mit der Kamera begleiten lassen.

Magdeburg/Los Angeles. - Sie zeigen ihre Heimat, Einblicke hinter die Bühne, ihre Freude und Tränen, Streit und Versöhnung: Bill und Tom Kaulitz haben wieder acht Monate lang ihr Leben von einem Kamerateam begleiten lassen. Die erste Staffel ihrer eigenen Netflix-Doku „Kaulitz & Kaulitz“ war sehr erfolgreich. Seiot Dienstag läuft jetzt die zweite Staffel.

Genau wie die erste Staffel, spielt sich auch die neue wieder auf der ganzen Welt ab. Sie leben zwar seit 2010 in Los Angeles, sind aber privat und beruflich viel in Deutschland unterwegs. Damals sind sie quasi über Nacht ausgewandert.

Bill und Tom Kaulitz flohen vor dem Tokio-Hotel-Ruhm aus Deutschland

Mit ihrem schlagartigen Erfolg als Band im Jahr 2005, die sie zusammen mit Schlagzeuger Gustav Schäfer und Bassist Georg Listing in Magdeburg gründeten, kamen nämlich auch die Schattenseiten des Ruhms.

Die Magdeburger Band Tokio Hotel wird von dem Netflix-Team für "Kaulitz und Kaulitz" begleitet. Von links: Georg Listing, Tom und Bill Kaulitz sowie Gustav Schäfer. Foto: Courtesy of Netflix

Sie wurden zwar von zahlreichen, überwiegend sehr jungen Fans geliebt und gefeiert, haben aber auch viel Hass zu spüren bekommen. Es gab Einbrüche, Stalking-Fälle und Drohungen.

Lesen Sie auch: Exklusiv: Kaulitz-Mutter erinnert sich an Schulzeit - Tokio-Hotel-Zwillinge waren "laut und schrill"

In Hollywood haben sie damals Zuflucht und die Chance auf ein normales Leben gesucht. Gustav Schäfer lebt weiterhin in Magdeburg, Georg Listing aktuell in Berlin.

Bill und Tom haben mit "Kaulitz Hills" einen extrem erfolgreichen Podcast

Inzwischen suchen die inzwischen 35-jährigen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz wieder mehr die mediale Aufmerksamkeit und geben mit dem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ jede Woche private Einblicke.

Das kommt gut an: 2024 war der Podcast auf der Liste der beliebtesten Podcasts bei Spotify in Deutschland auf dem dritten Platz. Wer regelmäßig in den Podcast hört, bekommt mit der Serie quasi rückwirkend das Bildmaterial zu den Geschehnissen, die sie schon bei „Kaulitz Hills“ auf die Ohren bekommen haben.

Wer ist bei „Kaulitz & Kaulitz“ Staffel 2 wieder zu sehen?

Magdeburgs wohl bekanntesten Zwillinge sind in der Serie nicht alleine unterwegs. Neben engen Freundinnen und Freunden aus L.A. ist auch wieder Heidi Klum dabei. Die Ehefrau von Tom Kaulitz sitzt mit ihm im Interview.

Einblicke in ihr Familienleben mit den Kindern gab es schon in der ersten Staffel nicht. Das wird auch so bleiben. Bills Hündin Alfia spielt eine wichtige Rolle. Außerdem ist auch ihre Mama Charlotte Trümper wieder dabei.

Sie mied lange das Rampenlicht, ist aber für die erste Staffel schon vor die Kamera getreten. Außerdem sind die Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer dabei. Der Trailer verrät, dass auch Marc Eggers wieder dabei sein wird.

In der ersten Staffel begann der Flirt zwischen dem Ballermannsänger und Bill Kaulitz. Die beiden waren offiziell ein Paar, haben sich aber Anfang 2025 wieder getrennt.

Charlotte Trümper, die Mama von Bill und Tom Kaulitz, ist auch in Staffel zwei der Netflix-Doku über das Brüderpaar aus Sachsen-Anhalt wieder zu sehen. Foto: Courtesy of Netflix

Spoiler-Alarm: Was passiert in den ersten drei Folgen?

Folge 1: Gleich zu Beginn versprechen die Brüder: „Staffel zwei ist wie Staffel eins, nur auf Ecstasy.“ Es geht los mit Bills Liebesleben. Tom Kaulitz macht sich Sorgen, weil Bill Kaulitz sich immer wieder in die falschen Männer verliebt, die ihn hintergehen.

Lesen Sie auch: 30 Jahre Magdeburger Verein: Hier waren Bill und Tom Kaulitz als Kinder beim Karate.

Oft hat Bill Kaulitz schon erzählt: „Ich bin all meinen Beziehungen betrogen worden.“ Daher sucht sein Bruder die Hilfe bei einem „Match-Maker“, also einem Verkuppler. Außerdem stehen Abende mit Freunden und die Planung eines Pools für das Haus des Frontsängers auf dem Programm der ersten Folge.

Wer die ZDFneo-Serie „Späti“ geschaut hat, in der Bill Kaulitz eine Rolle hatte, bekommt einen Einblick in die Dreharbeiten. Wen es interessiert: Auch Bills (fast) nackter Po ist bereits in Folge eins zu sehen.

In der Serie wird von Bill und Tom Kaulitz auch der Junggesellenabschied von Tokio-Hotel-Bandkollege Georg Listing gefeiert. Foto: Courtesy of Netflix

Folge 2: Bei den Proben für die Festival-Saison gibt es zunächst technische Probleme. In der Band kommt es zu Meinungsverschiedenheiten. Vernachlässigen die Zwillinge die Band wegen zu vieler anderer Projekte?

Trotzdem: Der Auftakt-Auftritt beim Deichbrand-Festival klappt trotzdem gut. In der zweiten Folge gibt es außerdem Rückblicke in die jungen Jahre der Band „Tokio Hotel“. Alte Aufnahmen zeigen, wie die Jungs zusammen herumalbern, in Magdeburger Musikstudios proben und wie sich Fanmassen um sie herumdrängeln.

Auch interessant:Die besten Trinksprüche aus L.A.: Tipps von Magdeburger Brüdern: So lebt es sich wie in Hollywood.

Plötzlich erreicht sie die schlimme Nachricht: Das Musikstudio und das Haus von Bill Kaulitz stehen unter Wasser. Verursacher dieser Katastrophe ist eine alte defekte Leitung. Zahlreiche Wertsachen der beiden sind zerstört, das Haus muss renoviert werden.

Auch das gehört zur Netflix-Duo über die Pop-Zwillinge aus Magdeburg: Die beiden lieben Meerestiere und setzen sich zusammen mit der Organisation International Fund for Animal Welfare (IFAW) für den Schutz ein. Hier dürfen die Kaulitz-Zwillinge mit Haien tauchen. Foto: Courtesy of Netflix

Folge 3: Die Renovierung des Hauses und die Suche nach einem Übergangs-Musikstudio ist daher Thema in der dritten Folge. Um alles bewältigen zu können, machen sie ein Casting für einen neuen persönlichen Assistenten - und werden fündig.

Außerdem trifft Bill Kaulitz bei einem Fotoshooting für die Vogue sein Idol Kim Cattrall. Sie ist Schauspielerin und ist in der Rolle als Samatha Jones in der Serie „Sex and the City“ Anfang der 2000er Jahre berühmt geworden.

Das Treffen entpuppt sich jedoch zu einer Enttäuschung. Plötzlich meldet sich auch Marc Eggers wieder bei Bill Kaulitz. Bei seinem Zwillingsbruder löst das jedoch keine guten Gefühle aus.

Das ist das offizielle Plakat zur neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix. Neben Staffel 2 ist auch die erste Staffel weiter abrufbar. . Foto: Netflix/Kaulitz&Kaulitz

Während in der ersten Staffel auch ein Besuch in Magdeburg auf dem Plan stand, ist für die zweite Staffel noch nicht klar, ob die Heimat wieder eine Rolle spielen wird. In den ersten drei Folgen gibt es darauf keinen Hinweis. Auch auf Nachfrage bei Netflix heißt es: „Leider haben wir dazu aktuell keine Infos.“

„Kaulitz&Kaulitz“ - So können Sie die Serie schauen

Wer die Serie „Kaulitz&Kaulitz“ ansehen will, muss zahlen: Die acht neuen Folgen gibt es nur auf der Streaming-Plattform Netflix (ab circa 5 Euro/Monat). Dort können, wenn das entsprechende Abo abgeschlossen wurde, Filme und Serien geschaut werden. Auch die erste Staffel der Serie ist dort zu sehen.