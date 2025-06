Ob Veranstaltungshinweise, Vereinsleben oder aktuelle Baustellen im Dorf: Bewohner Minslebens halten sich über mehrere Online-Kanäle auf dem neuesten Stand, was im Wernigeröder Ortsteil los ist. Dabei können sie sogar selbst mitgestalten.

Minsleben digital: So gestalten Harzer ihr Dorfleben über eine Website und WhatsApp mit

Eine bunte Wimpelkette zieht sich durch Minsleben zum 1.025-jährigen Jubiläum des Dorfes bei Wernigerode - auch an der Kirche St. Margareten entlang.

Minsleben. - Die Geschichte Minslebens reicht bis in die Jungsteinzeit zurück, doch der Wernigeröder Ortsteil ist längst im digitalen Zeitalter angekommen. Seine Einwohner können sich über mehrere Wege auf dem Laufendem halten, was in ihrem Dorf gerade los ist.