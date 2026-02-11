Magdeburg. - „Knorkator – Aller Guten Dinge Sind 30!“ heißt es diese Woche zwei Mal in der Factory in der Sandbreite 2. Nachdem das Konzert im Rahmen der laufenden Jubiläumstour für den 13. Februar ausverkauft war, wurde ein weiteres Konzert angesetzt: Am 12. Februar steht die Berliner Band zusätzlich auf der Bühne. Die Show beginnt um 19.30 Uhr.

Auch interessant: Tickets zur Vorstellung in Magdeburg und weiteren Städten gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Gegründet wurde die Band 1994 in Berlin von Keyboarder Alexander Thomas, bekannt als Alf Ator, und Sänger Gero Ivers alias Stumpen. Charakteristisch für Knorkator sind Wortspiele, eine bewusste Überzeichnung von Themen sowie die Verbindung harter musikalischer Elemente mit komplexen Texten. Die Songs bewegen sich zwischen Rock, Metal und experimentellen Formen und greifen Motive wie Gesellschaft, Körper, Sprache und Macht auf. Dabei verschwimmen bewusst die Grenzen zwischen Ironie und Ernst, ohne dass sich die Texte auf eindeutige Lesarten festlegen.

Das Konzertprogramm verbindet bekannte Titel aus dem bisherigen Repertoire mit Stücken des aktuellen Albums „Weltherrschaft für Alle!“, das anlässlich des Jubiläums veröffentlicht wurde. Die hohe Gesangslage von Stumpen prägt den Sound ebenso wie die vielschichtigen Arrangements, die Alf Ator und die Band entwickeln. Live entfalten die Songs ihre Wirkung durch direkte Ansprache, klare Strukturen und eine reduzierte, zugleich prägnante Bühnenpräsenz.

Seit ihrem Bestehen gab die Kultband bereits mehrere tausend Konzerte und trat auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland auf. Die Band gilt als fester Bestandteil der deutschen Rocklandschaft und nutzt Konzerte als Ort, um neue Stücke vorzustellen und ältere Songs in einen aktuellen Kontext zu setzen. Inhaltlich sind die beiden Auftritte im Magdeburger Stadtteil Buckau Bestandteil einer Tour, mit der Knorkator ihr 30-jähriges Bestehen thematisieren und zugleich den eigenen Umgang mit Geschichte und Selbstverortung reflektieren.