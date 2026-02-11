weather regen
  4. Politik in Sachsen-Anhalt: Shitstorm nach Aktionstag in Wernigerode: Tausende Facebook-Kommentare zu AfD-Verbotsinitiative

Spott und Beleidigungen: Auf einen Aktionstag für ein AfD-Verbot folgen im Internet heftige Reaktionen. Wie die Organisatoren der Unterschriftensammlung in Wernigerode damit umgehen.

Von Sandra Reulecke 11.02.2026, 06:15
Mitwirkende und Organisatoren eines Aktionstages auf dem Nicolaiplatz in Wernigerode werden im Internet beleidigt. Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Kaum ein anderer Beitrag hat jemals die Gemüter so sehr erhitzt: Auf das Fazit zu einem Aktionstag auf dem Wernigeröder Nicolaiplatz gingen auf der Facebook-Seite der Harzer Volksstimme mehr als 2.000 Kommentare ein. Viele davon sind spöttisch bis offen beleidigend – vor allem gegenüber den Organisatoren der Unterschriftensammlung für ein AfD-Verbot.