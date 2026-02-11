Mehr Mitglieder, starke Jugendarbeit und ein Abschied nach 30 Jahren: Der Sportanglerverein Derben/Elbe blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück – und zeichnete bei der Jahreshauptversammlung seine besten Angler aus.

Derben. - Auf ein erfolgreiches Angeljahr haben die Mitglieder des Sportanglerverein Derben/Elbe kürzlich auf ihrer Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. So konnte sich der Verein über das vergangene Jahr hinweg über einen Zuwachs der Mitglieder freuen, sowohl in der Jugend und auch bei den Erwachsenen.

Derzeit gehören ganze 145 Mitglieder dem Sportanglerverein an, im Vorjahr sind es noch um die 130 gewesen. Nachdem im Anschluss an den Kassen- und Revisionsbericht der Vorstand entlastet worden ist, folgte ein weiterer Höhepunkt der Versammlung: Die Pokalvergabe für das Gemeinschaftsangeln, das Paarangeln, das Teamangeln und die Gesamtwertung der Jugend. Auch der Raubfischpokal wurde vergeben.

Pokale für die Angler in Derben: Die Sieger für 2025

Beim Gemeinschaftsangeln konnte Sebastian Vogt-Giese den ersten Platz vor Martin Schulze und Johannes Haacke belegen. Beim Paarangeln siegte das Team Jörg Auswitz vor dem Team Johannes Haacke und dem Team Eyk Sassor.

Das Teamangeln der Jugend konnten Constantin Löbel und Martin Schulze für sich entscheiden. Auf Platz zwei folgten Joel Romanowski und Toni Dittert vor Emil Heimann und Michael Grams. Die Gesamtwertung der Jugend gewann Lennard Eichholz vor Julien Romanowski und Oskar Engel. Der Raubfischpokal ging an Justin Gold.

Anschließend an die Pokalvergabe wurde Oliver Dombrowski nach 30 Jahren Arbeit im Vorstand verabschiedet. Zudem gab es von Ortsbürgermeister Gunnar Ehrlich eine finanzielle Spende des Ortschaftsrates für die Jugend des Sportanglerverein Derben/Elbe.

Freuen können sich die Mitglieder, Derbener und weitere Besucher auch in diesem Jahr wieder auf das anstehende Osterfeuer sowie das Herbstfest.