Baustellen, Umleitungen und Staus sind in Magdeburg an der Tagesordnung. Nun kommt die Idee für eine neue Autobahn auf, die für Entlastung sorgen könnte.

Für weniger Staus in der Stadt

Der Magdeburger Ring wird an vielen Stellen zum Nadelöhr. Eine neue Autobahn könnte perspektivisch für Entlastung sorgen.

Magdeburg. - Ob im morgendlichen Berufsverkehr, mittags oder zur abendlichen Rush-Hour: Auf den Straßen in Magdeburg geht es oft nur schleppend voran. Baustellen und marode Brücken auf dem Magdeburger Ring, aber auch auf den Magistralen, sorgen für Staus. Nun keimt Hoffnung auf - in Form einer neuen Autobahn östlich der Landeshauptstadt. Was steckt hinter dem Vorstoß, der im Stadtrat diskutiert werden soll?