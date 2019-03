Nachdem in Magdeburg ein Mazda CX5 gestohlen wurde, ermittelt die Polizei. Symbolfoto: Martin Rieß

Unbekannte Diebe haben es in Magdeburg wieder auf einen Mazda CX 5 abgesehen.

Magdeburg l In der Magdeburger Beimssiedlung haben Unbekannte am Sonntag zwischen 15.30 und 20.30 Uhr einen Mazda entwendet.

Das Fahrzeug wurde letztmalig auf einem Parkplatz in der Straße An der Enckekaserne gesehen. Bei dem Auto handelt es sich um einen Mazda CX 5 in der Farbe Weiß.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Außerdem wurden unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls Fahndungsmaßnahmen veranlasst. Bisher verliefen diese negativ.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

Das Mazda-Modell ist bei Dieben beliebt. Im Oktober 2018 erlangte ein Mazda-Diebstahl hohe Aufmerksamkeit. Grund: Im Internet war ein Video aufgetaucht, dass eine irre Verfolgungsjagd zeigte. Die Polizei hatte auf der Autobahn 12 in Brandenburg einen weißen Mazda ins Visier genommen und verfolgt. Das Auto war zuvor in Magdeburg gestohlen worden. Die Polizei spricht in solchen Fällen oft von organisierter Bandenkriminalität.