Wenn die Temperaturen fallen, häufen sich typische Winterpannen – allen voran schwächelnde Autobatterien. Auch in Magdeburg zeigte sich das am Wochenende deutlich.

Autopannen mitten im Eis: So viele Einsätze gab es in Magdeburg

Leere Batterie, festgefahren im Schnee oder zugefrorenes Türschloss - bei den aktuellen Temperaturen sind die Fahrer von der Pannenhilfe besonders gefragt.

Magdeburg. - Sobald Schnee liegt, ist bei vielen Autofahrern Geduld gefragt. Wenn es dumm läuft, ist es mit Schnee vom Auto schippen und Eiskratzen nicht getan. Gerade bei kaltem Wetter versagen vermehrt Batterien, insbesondere ältere und geschwächte Exemplare. Zeigte sich dies auch am schneereichen vergangenen Wochenende bei den Helfern vom ADAC in Magdeburg?