  4. Hamburgs Olympia-Bewerbung: Magdeburg bietet Avnet-Arena als Spielort an

Sollte die Stadt Hamburg mit ihrer Olympia-Bewerbung Erfolg haben, wäre die Avnet-Arena in Magdeburg eine Spielstätte für olympische Fußballspiele.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 23.10.2025, 14:35
Die Avnet-Arena in Magdeburg könnte Austragungsort für olympische Fußballspiele werden.
Die Avnet-Arena in Magdeburg könnte Austragungsort für olympische Fußballspiele werden. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Die Nachricht war eine Überraschung und sorgt für freudige Erwartung in Magdeburg: Die Stadt Hamburg bewirbt sich für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Das würde auch bedeuten, dass in der Avnet-Arena, der Heimstätte des 1. FC Magdeburg, olympische Fußballspiele ausgetragen würden. Doch noch ist nicht ganz klar, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssten.