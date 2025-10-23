Sollte die Stadt Hamburg mit ihrer Olympia-Bewerbung Erfolg haben, wäre die Avnet-Arena in Magdeburg eine Spielstätte für olympische Fußballspiele.

Die Avnet-Arena in Magdeburg könnte Austragungsort für olympische Fußballspiele werden.

Magdeburg. - Die Nachricht war eine Überraschung und sorgt für freudige Erwartung in Magdeburg: Die Stadt Hamburg bewirbt sich für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Das würde auch bedeuten, dass in der Avnet-Arena, der Heimstätte des 1. FC Magdeburg, olympische Fußballspiele ausgetragen würden. Doch noch ist nicht ganz klar, welche Voraussetzungen dafür geschaffen werden müssten.