Drei Künstler, drei Ideen: Bis 2028 soll in Magdeburg das „Auge der Geschichte“ entstehen – eine Freirauminstallation, die 1.200 Jahre Stadtgeschichte auf dem Johannisberg erfahrbar macht. Säule, Pfad oder Weide – Wie würden Sie entscheiden?

Stimmen Sie ab! Für welches neue Denkmal in Magdeburg würden Sie sich entscheiden?

Auf dem Johannisberg in Magdeburg soll ein neues Denkmal entstehen, das die 1.200-jährige Geschichte der Stadt erlebbar macht.

Magdeburg. - Magdeburg soll ein neues Denkmal bekommeneine Freirauminstallation - die die 1.200-jährige Stadtgeschichte erfahrbar macht. Drei Künstler haben ihre Entwürfe eingereicht, wie die neue Sehenswürdigkeit in Magdeburg aussehen kann.

Bis 2028 soll auf dem Johannisberg das neue Highlight entstehen: das „Auge der Geschichte“.

Das sind die Vorschläge für Magdeburgs neue Sehenswürdigkeit

Maria J. Fernández denkt Magdeburgs Geschichte in die Höhe. Ihr Entwurf: eine leuchtende Säule – sechs Meter hoch, aus Cortenstahl, Mosaik und Messing. Sie soll im Sonnenlicht funkeln und bei Nacht von innen heraus leuchten.

Aus Stahl, Mosaiken und Licht: Maria J. Fernández’ Modell für das „Auge der Geschichte“ ist eine Säule. Sie soll Magdeburgs Vergangenheit wie eine Spirale durch die Zeit erzählen. Foto: Steffi Meyer

Jan Witte-Kropius möchte eine Landschaft gestalten und ein begehbares Kunstwerk schaffen: ein Auge aus Wegen, Kreissegmenten und Skulpturen aus Sandstein und Bronze. Er sieht die Geschichte nicht als starres Monument, sondern als lebendigen Prozess.

Jan Witte-Kropius Entwurf sieht Wege, die ein Auge Bilden vor - an den Wegen Skulpturen aus Sandstein und Bronze, zu denen Bsucher sich setzen können. Foto: Steffi Meyer

Claudia Weidenbach erzählt die Geschichte Magdeburgs mit einem Symbol der Hoffnung - einer „Phönixweide“ aus Bronze. Sie steht für das, was Magdeburg immer ausgezeichnet hat: das Wiederaufstehen. Rund um den Baum stehen elf Stühle aus Elbsandstein, mit Reliefs von Magdeburger Persönlichkeiten.

Claudia Weidenbach erzählt Geschichte über das Motiv des Wiederaufstehens. Eine „Phönixweide“ aus Bronze symbolisiert die Fähigkeit Magdeburgs, sich immer wieder zu erneuern. Foto: Steffi Meyer

Entscheidung fällt bis Mitte November

Welcher der drei Entwürfe schließlich umgesetzt wird, entscheidet der Magdeburger Verein „Auge der Geschichte“. Bis Mitte November 2025 soll die Wahl getroffen sein.

Der Verein trägt auch die Finanzierung des Kunstwerkes. Gut 200.000 Euro sind hierfür veranschlagt. Das Geld stammt aus Spenden und Fördertöpfen.