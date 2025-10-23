weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Einzelhandel versus Stadtplanung Magdeburgs Märktekonzept: Noch zeitgemäß oder längst überholt?

Seit über 30 Jahren lenkt das Magdeburger Märktekonzept den Einzelhandel in der Stadt. Jetzt stellt eine Fraktion das Modell infrage – mit Folgen für Händler und Stadtentwicklung.

Von Sabine Lindenau 23.10.2025, 17:30
Blick auf den Breiten Weg in der Innenstadt Magdeburgs. Das Märktekonzept gibt vor, welcher Einzelhandel sich hier ansiedeln kann.
Blick auf den Breiten Weg in der Innenstadt Magdeburgs. Das Märktekonzept gibt vor, welcher Einzelhandel sich hier ansiedeln kann. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Ist das Anfang der 1990-er Jahre beschlossene Magdeburger Märktekonzept noch zeitgemäß oder hat es sich längst überholt? Nun kommt das Papier auf den Prüfstand, weil eine Fraktion Zweifel angemeldet hat.