Einzelhandel versus Stadtplanung Magdeburgs Märktekonzept: Noch zeitgemäß oder längst überholt?
Seit über 30 Jahren lenkt das Magdeburger Märktekonzept den Einzelhandel in der Stadt. Jetzt stellt eine Fraktion das Modell infrage – mit Folgen für Händler und Stadtentwicklung.
23.10.2025, 17:30
Magdeburg. - Ist das Anfang der 1990-er Jahre beschlossene Magdeburger Märktekonzept noch zeitgemäß oder hat es sich längst überholt? Nun kommt das Papier auf den Prüfstand, weil eine Fraktion Zweifel angemeldet hat.