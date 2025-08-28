Magdeburg ist Sportstadt. Doch die Bedingungen sind nicht die besten. Die Stadt will den Bereich rund um die Avnet-Arena entwickeln - damit sich die Infrastruktur verbessert.

Das Areal rund um die Avnet-Arena in Magdeburg soll zu einem komplexen Sportcampus werden.

Magdeburg. - Das Ernst-Grube-Stadion ist seit 20 Jahren Geschichte. 2005 wurde es abgerissen. Der Bebauungsplan für das Gebiet trägt noch immer diesen Namen. Da das Areal um die heutige Avnet-Arena zu einem Sportcampus umstrukturiert werden soll, werden der Plan und sein Name geändert.