  4. Avnet-Arena Magdeburg: Planung für Sportcampus geht weiter

Areal um Avnet-Arena wird entwickelt Auf dem Weg zum Sportcampus Magdeburg

Magdeburg ist Sportstadt. Doch die Bedingungen sind nicht die besten. Die Stadt will den Bereich rund um die Avnet-Arena entwickeln - damit sich die Infrastruktur verbessert.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 28.08.2025, 10:31
Das Areal rund um die Avnet-Arena in Magdeburg soll zu einem komplexen Sportcampus werden. Foto: Eroll Popova

Magdeburg. - Das Ernst-Grube-Stadion ist seit 20 Jahren Geschichte. 2005 wurde es abgerissen. Der Bebauungsplan für das Gebiet trägt noch immer diesen Namen. Da das Areal um die heutige Avnet-Arena zu einem Sportcampus umstrukturiert werden soll, werden der Plan und sein Name geändert.