Ein warmes Wochenende mit Temperaturen jenseits der 30 Grad kündigt sich an. Wie lässt sich das besser genießen als am Strand mit einem Eis in der Hand? In diesen Magdeburger Freibädern und Seen können sie genau das tun.

30 Grad und strahlende Sonne genießt man am besten im Freibad oder am See.

Magdeburg. - Die Sonne scheint und ein warmes Wochenende mit Temperaturen jenseits der 30 Grad steht an. Perfektes Wetter also, um sich im Wasser abzukühlen. In Magdeburg gibt es dazu viele Möglichkeiten.

Freibäder in Magdeburg: Standorte und Öffnungszeiten

Das Erich-Rademacher-Bad an der Johannes-Göderitz-Straße 113 hat in der Regel von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei kalter Witterung ändern sich die Zeiten. Wenn um 15 Uhr weniger als 18 Grad Lufttemperatur angezeigt werden und sich starke Wolke ausbreiten, ist nur bis 17 Uhr geöffnet. An Hochsommertagen, also wenn um 12 Uhr oder danach mindestens 28 Grad Lufttemperatur gemessen werden, kann das Bad bis 20 Uhr öffnen.

Das Freibad Süd am Kirschweg hat in der Regel von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Bei kalter Witterung und Hochsommertagen gelten die gleichen Regeln wie im Olvenstedter Freibad. Die Öffnungszeiten ändern sich hier in den Sommerferien, die von 28. Juni bis 10. August dauern. In diesem Zeitraum sowie an den Wochenenden ist in der Regel von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Carl-Miller-Bad an der Carl-Miller-Straße hat dieselben Öffnungszeiten und Regeln wie das Freibad Süd.

Badeseen in Magdeburg: Diese Regeln gelten

Das Naherholungszentrum Barleber See am Buschweg ist in der Freibadsaison von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Bei kalter Witterung wird die Kassierung und Wasseraufsicht nach Lautsprecherdurchsage eingestellt. An Hochsommertagen kann die Wasseraufsicht bis 20 Uhr erfolgen.

Das Naherholungszentrum Neustädter See, Bei Hohmanns 47, ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei kalten und heißen Tagen gilt dieselbe Regelung wie am Barleber See. Am 19. Juni hat die Stadt eine Warnung vor Blaualgen herausgegeben. Das Baden ist noch erlaubt, die Situation könnte sich jedoch ändern. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Website der Stadt.

Baden in Magdeburg: Was tun bei schlechtem Wetter?

Für alle städtischen Bäder gilt: Sollten die Witterungsbedingungen ein Baden im Freien unmöglich machen, schließen die Frei- und Strandbäder oder die Tagesöffnungszeiten werden verkürzt. Hierüber wird aktuell kurzfristig per Aushang in den einzelnen Bädern, sowie über www.magdeburg.de/Kultur-Sport/Bäder/ informiert.

Andere Regeln gelten bei dem Spaßbad Nemo an der Herrenkrugstraße 150. Die Badewelt umfasst den Innen- und Außenbereich des Schwimmbads. Die Badewelt ist montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Saunawelt ist von Montag bis Mittwoch geschlossen. Donnerstag und Freitag ist sie von 10 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet.