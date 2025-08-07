Mit einer Axt attackiert, Schläge und Tritte in Bauch und Gesicht, bewusstlos gewürgt: Bereits vor dem Tod von Anna-Lena aus Genthin soll es einen heftigen Vorfall mit dem Ex-Freund gegeben haben. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Tote Anna-Lena aus Genthin: Vor ihrem Todestag von Ex-Freund mit Axt attackiert und bewusstlos gewürgt

Im Prozess geht es auch um Mord

Im Prozess um den Tod von Anna-Lena aus Genthin ist der Ex-Freund wegen Totschlags angeklagt worden. Mittlerweile geht es am Landgericht Stendal auch um Mord.

Genthin. - Der Tod von Anna-Lena hat weit über die Stadtgrenzen von Genthin hinaus für Erschütterung gesorgt. Am 30. Januar 2025 war die 20-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Körper wies mehrere Stiche im Brust- und Halsbereich auf. Der mutmaßliche Täter: der Ex-Freund. Der hatte sie schon einmal heftig attackiert. Mit einer Axt.