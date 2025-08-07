Im Prozess geht es auch um Mord Tote Anna-Lena aus Genthin: Vor ihrem Todestag von Ex-Freund mit Axt attackiert und bewusstlos gewürgt
Mit einer Axt attackiert, Schläge und Tritte in Bauch und Gesicht, bewusstlos gewürgt: Bereits vor dem Tod von Anna-Lena aus Genthin soll es einen heftigen Vorfall mit dem Ex-Freund gegeben haben. Er ist wegen Totschlags angeklagt.
07.08.2025, 14:56
Genthin. - Der Tod von Anna-Lena hat weit über die Stadtgrenzen von Genthin hinaus für Erschütterung gesorgt. Am 30. Januar 2025 war die 20-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr Körper wies mehrere Stiche im Brust- und Halsbereich auf. Der mutmaßliche Täter: der Ex-Freund. Der hatte sie schon einmal heftig attackiert. Mit einer Axt.