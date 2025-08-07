Arbeiten an Bahnbrücke Deutsche Bahn: Carl-Miller-Straße in Magdeburg wird noch einmal gesperrt
Die Carl-Miller-Straße in Magdeburg wird mehrfach für Arbeiten an der Bahnbrücke gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Trotzdem dürfte es zu neuen Verkehrsproblemen in der Stadt führen.
Aktualisiert: 07.08.2025, 15:15
Magdeburg. - Auch das noch: Durch die Sperrung der beiden maroden Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße kommt es ohnehin zu massiven Verkehrseinschränkungen in Magdeburg. Nun kommt eine weitere Straßensperrung dazu: die Carl-Miller-Straße. Hier baut die Deutsche Bahn eine neue Brücke.