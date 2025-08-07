weather wolkig
  4. Bahnbrücke Magdeburg: Sperrung der Carl-Miller-Straße ab 11. August 2025

Die Carl-Miller-Straße in Magdeburg wird mehrfach für Arbeiten an der Bahnbrücke gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Trotzdem dürfte es zu neuen Verkehrsproblemen in der Stadt führen. 

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 07.08.2025, 15:15
Blick auf die Carl-Miller-Straße in Magdeburg und die Bahnbrücken. In diesem Jahr muss die Straße noch mehrfach für die Deutsche Bahn gesperrt werden. 
Blick auf die Carl-Miller-Straße in Magdeburg und die Bahnbrücken. In diesem Jahr muss die Straße noch mehrfach für die Deutsche Bahn gesperrt werden.  Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Auch das noch: Durch die Sperrung der beiden maroden Ringbrücken Halberstädter Straße und Brenneckestraße kommt es ohnehin zu massiven Verkehrseinschränkungen in Magdeburg. Nun kommt eine weitere Straßensperrung dazu: die Carl-Miller-Straße. Hier baut die Deutsche Bahn eine neue Brücke.