Die inzwischen elfte Auflage des Mini-Festivals Rock im Garten ist Geschichte - und war so erfolgreich wie nie. Wie es gelaufen ist und was für das kommende Jahr geplant ist.

Punkmusik und Dorfleben vereint: Rock im Garten in Rohrsheim wächst und wächst

Rund 600 Besucher feierten dieses Jahr in Inges Garten in Rohrsheim.

Rohrsheim. - Noch steht nicht viel mehr fest als das Datum: Am 18. Juli 2026 soll die inzwischen zwölfte Auflage von Rock im Garten stattfinden - und wieder zahlreiche Musikfans aus nah und fern in den Osterwiecker Ortsteil Rohrsheim locken.