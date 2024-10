Eine weitere Bäckerei in Magdeburg ist aktuell geschlossen und ihre Zukunft ungewiss. Somit nimmt der Leerstand im Stadtteil weiter zu. Welche Bäckerei es ist und wie es um die Versorgung der Magdeburger geht.

Traditionsbäckerei in Magdeburg zu: Der Leerstand nimmt weiter zu

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es immer weniger Bäckereibetriebe. Nun ist in Magdeburg eine weitere Bäckerei geschlossen. Was die Hintergründe sind und wie es nun um die Versorgung der Anwohner im Stadtteil steht.