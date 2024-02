Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer im Hauptbahnhof eine Fahrkarte am Schalter kaufen will, muss sich neu orientieren. Seit ein paar Tagen ist das Reisezentrum in der Haupthalle des Bahnhofs geschlossen. Wo es jetzt Tickets gibts und welcher Supermarkt sich ansiedelt.