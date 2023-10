Boote und Surfboards Barleber See in Magdeburg: Verbot für modernen Wasserspaß

Auf dem Barleber See I in Magdeburg gilt noch ein Verbot aus den 1960er Jahren. Moderne motorisierte Boote und Surfboards sind dort Tabu. Ein Antrag fordert jetzt, das Verbot zu prüfen und zu aktualisieren. Was die Prüfung ergab.