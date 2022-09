Stadtentwicklung Bauen in Magdeburg: Schutz für Lemsdorfs schönste Allee

Eine neuerliche Anpassung eines Bebauungsplanes an der Ballenstedter Straße in Magdeburg-Lemsdorf steht gerade im Stadtrat in der Debatte. Im Kern geht es um den Schutz der Baumallee an der Straße.