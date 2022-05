Bauen in Magdeburg: Wie in der Diamantbrauerei Wohnungen entstehen sollen

Die ehemalige Diamantbrauerei in Magdeburg-Neustadt wird wiederbelebt. Ein Investor wird nicht nur das alte Bierlager sanieren, sondern auch einen Neubau errichten.

Auf dem Gelände der ehemaligen Diamantbrauerei in Magdeburg sollen Wohnungen entstehen.

Magdeburg - Wo früher die Pferdekutschen hielten, um mit den Fässern des beliebten Diamant-Biers beladen zu werden, sollen bald Mieter in einem grünen Atrium Ruhe finden. So ist es auf den Visualisierungen zu sehen, die Riklef Roehl präsentiert. Noch kann man sich das schwer vorstellen, wenn man in der großen Halle des ehemaligen Großlagers der Magdeburger Brauerei steht.