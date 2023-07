Die jüngsten Regenfälle sind trügerisch. Gerade in den tieferliegenden Bodenschichten fehlt es immer noch akut an Feuchtigkeit. Um das Stadtgrün über längere Trockenheit zu retten, ruft „Otto pflanzt!“ wie im Vorjahr zum Bewässern auf.

Bäume in Magdeburg: Initiative „Otto pflanzt!“ startet Bewässerungs-Wettbewerb

Magdeburg - Sie wollen einen Baum für jeden Magdeburger pflanzen. Das sind mindestens 242.000. Ein Mammutprojekt. Bisher haben die Mitstreiter des gemeinnützigen Vereins „Otto pflanzt!“ bei öffentlichen Aktionen gut 15.500 Bäume und Sträucher in den Boden gebracht.

In ihrem Engagement für das Stadtgrün in Magdeburg setzt „Otto pflanzt!“ indes nicht nur auf Neupflanzungen. Schutz und Bewahrung der vorhandenen Gehölze steht ebenso im Fokus.

Bereits zum zweiten Mal startet die Initiative deshalb einen Bewässerungs-Wettbewerb. Gemeinsam mit der Stadt Magdeburg. Bürger sind aufgerufen, zu Kanne, Schlauch und Eimer zu greifen, um die Bäume im eigenen Garten und vor der Haustür zu gießen.

Stadtbäumen droht wieder Trockenstress

„Wie im letzten Jahr droht den Stadtbäumen wieder Trockenstress. Denn die Regenfälle im Winter und der letzten Tage haben längst nicht ausgereicht, um den seit Jahren sinkenden Grundwasserspiegel auszugleichen“, erklärt Felix Bosdorf von „Otto pflanzt!“.

Die jüngsten Niederschläge scheinen trügerisch. Als Beispiel kann die Nacht vom 15. auf den 16. Juli herhalten. Gerade einmal fünf Liter seien da in Rothensee vom Himmel gefallen. Das genügt nicht, um das Defizit zu kurieren. Es geht kaum in die Tiefe.

Wer das Stadtgrün wässern möchte, muss nicht die eigene Leitung aufdrehen. Über das gesamte Stadtgebiet verteilt finden sich öffentliche Pumpen, die hierfür angezapft werden können.

Eine Übersicht kann auf www.magdeburg-giesst.de abgerufen werden. Sollte eine Pumpe nicht funktionieren, kann dies an „Otto pflanzt!“ gemeldet werden und wird dann gesammelt weitergeleitet.

Zur Rettung der Platanen in der „Grünen Mitte“ Buckaus gab es im vergangenen Jahr eine Art Gießparty für Jung und Alt. Foto: Otto pflanzt!

Das Online-Gießportal wurde maßgeblich vom Informatiker Jens Winter-Hübenthal initiiert. Neben dem Pumpen finden sich auf einer interaktiven Karte auch die Baumstandorte sowie eine Orientierung zu den Niederschlagsmengen der vergangenen 30 Tage. Wer in Austausch mit anderen Nutzern treten möchte, kann sich in einer Community registrieren.

Größere, gemeinschaftliche Gießaktionen – wie im letzten Jahr etwa im Buckauer Platanen-Labyrinth – könnten wieder stattfinden. „Otto pflanzt!“ will hier unterstützen und als Multiplikator wirken, so Bosdorf.

Stadtgartenbetrieb ist für Bewässerung im Einsatz

Wer sich an den Bewässerungs-Wettbewerb beteiligt, dem winken (kleine) Preise. So sind die Teilnehmer eingeladen, Fotos vom Gießen aufzunehmen und bis zum 1. September an wettbewerb@ottopflanzt.de zu schicken.

Auch Alt-OB Willi Polte beteiligte sich an dem Gießaufruf. Foto: Otto pflanzt!

Mit dem Hashtag #waessernfuermd können die Schnappschüsse – gerne kreativ, lustig oder kurios arrangiert – auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook geteilt werden. Die schönsten Einsendungen werden von „Otto pflanzt!“ honoriert.

Unabhängig von der Herausforderung liegt die Hauptaufgabe für Bewässerung und Pflege des Stadtgrüns bei den hauptamtlichen Mitarbeitern des Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg.

Im Rahmen der saisonalen Wässerung würden täglich zwischen 50.000 und 60.000 Liter Brauchwasser ausgebracht, heißt es aus dem Stadtgartenbetrieb.

Unter anderem am Thiemplatz stehe eine öffentliche Wasserpumpe. Archivfoto: Konstantin Kraft

Hinzu kämen noch diverse Bewässerungsanlagen und stationäre Schlauchsysteme. „So werden bei der Baumbewässerung in einem etwa zweiwöchentlichen Rhythmus etwa 60 bis 100 Liter Wasser pro Baum ausgebracht.“

Ungeachtet dessen sind die Stadtgärtner gerade in anhaltenden Trockenperioden für Unterstützung aus der Bevölkerung bei der Bewässerung der kommunalen Flächen dankbar.

Bürger könnten Gießpatenschaften für Gehölzeübernehmen, um sie durch Dürre zu retten. Eine Nutzung von Zisternenwasser zum Gießen der Bäume wäre optimal, heißt es.

Kurzum: Wer zu Eimern, Schlauch oder Gießkanne greift, kann einen Beitrag leisten, dass Magdeburg auch in den kommenden Jahren grün aufblüht.