Dürre Bäume in Magdeburg: Wie Bürger die grüne Mitte in Buckau retten wollen

Die Platanen in der Karl-Schmidt-Straße in Magdeburg-Buckau haben ihre Blätter vorzeitig abgeworfen. Sie leiden unter Hitzestress. Eine bürgerschaftliche Gießaktion am 9. September soll den Bäumen helfen.