Der NP steht gerade mal seit einigen Tagen leer und schon hat sich ein Nachfolger in Gerwisch gefunden. Das Unternehmen Ostmilch plant die Eröffnung eines Supermarktes noch in diesem Jahr.

Das Unternehmen Ostmilch plant die Eröffnung eines Supermarktes in Gerwisch. Darüber informierten die Ortsbürgermeisterin Ina Möbius (v.l.), Architektin Gitta Pflaumbaum, Alexandra Straßmaier und Ostmilch-Betriebsleiter Christian Borkenhagen

Gerwisch - Seit Ende Juli, mit der Schließung des NP-Marktes, gibt es in Gerwisch nur noch einen Supermarkt. Das soll sich innerhalb der nächsten Monate ändern. In das leere Marktgebäude an der B1 zieht das Unternehmen Ostmilch ein und plant dort die Eröffnung eines eigenen Supermarktes - auch mit regionalen Produkten. Womit das Unternehmen die Menschen in der Gemeinde Biederitz überzeugen will und wann eröffnet wird.